¿El mejor Dépor de la temporada?

La dinámica positiva en la que se ha instalado —seis partidos consecutivos sin perder—, la fiabilidad demostrada en Riazor, la evolución a domicilio y la fortaleza defensiva —nueve porterías a cero en las últimas 13 jornadas— sirven como argumentos para el momento dulce que atraviesan los blanquiazules.

“En casa el equipo ha crecido en contundencia para sacar los partidos con más solvencia y fuera poquito a poquito da la sensación de que va evolucionando en el juego, pero en las dos última salidas esos cuatro puntos era lo mínimo que debía hacer. La suma de todo puede situar al Dépor en el mejor momento de la temporada, pero hay que pensar que el comienzo acarreó una destitución y la llegada de Cano fue con altibajos. Después del mercado de invierno, con la llegada de Lucas y el recorte de puntos a los de arriba, si hay que hacer un balance global lógicamente sí que estás en el mejor momento”, argumenta Tito Ramallo, exentrenador del Fabril.

Luis Rodríguez Vaz, en cambio, es más prudente sobre el momento que atraviesa el equipo. “El otro día hizo un buen partido, marcó cinco goles y pudo marcar alguno más, pero para decir si está en el mejor momento de la temporada creo que hay que esperar cinco o seis partidos donde se pueda ver su rendimiento. No hay que ponerse medallas, que es lo peor que le puede ocurrir a un equipo. Si dentro de cuatro o cinco partidos nos colocamos primeros, entonces se podría hablar de un buen momento”, reflexiona el que fuera técnico de Dépor y Fabril.

Ambos, sin embargo, coinciden en la influencia positiva que han tenido las incorporaciones invernales del club, especialmente la llegada de Lucas Pérez para la delantera. “No hay olvidarse que el Deportivo se ha reforzado con cinco jugadores, que casi es el 50% por ciento de una alineación. Hay que tener en cuenta que los refuerzos, sobre todo el de Lucas, han sido muy importantes. En eso se debe basar el trabajo, porque en estos partidos en los que el Deportivo no estuvo a la altura Lucas no recibió lo suficiente. Él con la pelota puede ser muy determinante”, asegura Rodríguez Vaz.

A pesar del buen momento que atraviesa el equipo, Tito Ramallo considera que todavía existe un lunar, o más bien un apartado en el que tiene suficiente margen de mejora por delante. “Hay una diferencia entre el Deportivo de fuera y el de casa. Para mí esa diferencia todavía se mantiene. En casa el Deportivo siempre fue bastante solvente en cuanto a juego. Se encontraba con la dificultad del gol, pero con la llegada de Lucas eso se palió totalmente. Luego fuera hay una ligera mejoría en cuanto a resultados y esa sensación de que no te hacen tanto daño. La consistencia en casa ya la tenía y ahora se multiplica por el efecto de los goles, y fuera va poco a poco concediendo menos a pesar de que todavía no tiene la contundencia de casa. Lo que sí se puede interpretar es que se van dando pasos hacia una mejoría”, matiza Ramallo.

A la evolución deportivista se han sumado además los tropiezos de los rivales en estas últimas jornadas. “Todos han tenido un periodo antes o después de irregularidad y ahora hay tres equipos con un poco de ventaja, Dépor, Alcorcón y Castilla, que dan la sensación de afrontar este último tercio de liga con más garantías”, sostiene Tito Ramallo. “Así como en su momento el Deportivo falló, ahora le ha tocado a los rivales. No hay que olvidarse que el Real Madrid necesitará jugadores del Castilla. Eso nos va a venir bien”, puntualiza Rodríguez Vaz.

Antoñito: “El liderato es algo anecdótico ahora mismo, lo importante es estar a pocos puntos”

El Deportivo rozó el pasado fin de semana el liderato de la clasificación por primera vez esta temporada después de su goleada contra el Badajoz, pero la victoria del Alcorcón le dejó en segunda posición, a un punto tan solo de los madrileños. Antoñito destacó que la primera plaza es “algo anecdótico” a estas alturas del campeonato y que lo primordial es mantenerse en una buena posición. “Es algo anecdótico ahora mismo. Lo importante es estar en cabeza, a pocos puntos. Al final es sumar de tres en tres. Ese es el objetivo cada semana y así pronto estaremos en lo más alto. Siempre he tenido tranquilidad con respecto a la distancia. Sabíamos que haciendo las cosas como se venía trabajando desde el día uno iban a salir. Era anecdótico también por cómo iba la liga. No dudamos y ahora estamos a nada”, manifestó el lateral derecho. El Deportivo visitará este domingo (12.00 horas) a la Balompédica Linense en busca de una nueva victoria fuera de casa que le permita aspirar a la primera posición. Antoñito, sin embargo, advirtió que los compromisos lejos de Riazor aumentarán en exigencia con el paso de las jornadas. “En la segunda vuelta cada equipo juega por su objetivo y lo van a dar todo. Más cuando va el Dépor a su campo. Son partidos complicados, difíciles. Intentamos hacer nuestro juego si nos dejan, pero ellos también tienen su forma de hacer las cosas e intentarán hacernos daño”, resumió el defensa. El lateral derecho llega al partido contra el Linense apercibido de sanción por acumulación de amonestaciones, pero apuntó que eso no representa un condicionante. “No lo pienso cuando juego. Hago mi fútbol. Si tengo que hacer una entrada, la hago”, aseguró.