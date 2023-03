La plantilla deportivista retomó ayer los entrenamientos en la ciudad deportiva de Abegondo para comenzar a preparar la visita a la Balompédica Linense del domingo (12.00 horas). Lo hizo con las ausencias de Svensson, Kuki Zalazar y Jaime Sánchez, todavía en proceso de recuperación de los problemas físicos que arrastran.

Ninguno se pudo ejercitar junto al resto de sus compañeros y su presencia en la convocatoria para el partido de este fin de semana dependerá de la evolución que muestren en los próximos días.

Jaime permanece al margen desde por una molestias en el tendón de Aquiles desde que tuvo que ser sustituido en el partido contra el Sanse. El central, aunque indicó que no era un problema grave e incluso se mostró optimista para poder regresar pronto a las alineaciones, todavía no se ha podido ejercitar con normalidad desde entonces. El club no ha emitido ningún parte médico sobre el estado del central, pero parece complicado que pueda estar disponible para este fin de semana contra el Linense.

Svensson y Kuki Zalazar padecen lesiones musculares que no les permitieron disputar el partido de la semana pasada contra el Badajoz en Riazor. Su evolución en estos días marcará si vuelven a estar disponibles. Ninguno de los dos es un jugador imprescindible en los planes de Óscar Cano.

La plantilla volverá a ejercitarse esta mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo a partir de las 10.30 horas.