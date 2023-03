Álex: “Ahora hay menos paciencia, se quiere el éxito ya y se asimila peor el fracaso”

Álex Bergantiños (A Coruña, 1985) analiza su momento y el del Deportivo cargado de esperanza por culminar la temporada con el ansiado ascenso. “Estamos yendo de menos a más y eso es algo positivo que tenemos este año”, afirma el capitán, consciente de que cada vez está más cerca el final” de su carrera, pero “centrado en sumar en el día a día y en conseguir ese ascenso”. “Luego, veremos. El fútbol es presente y en verano habrá tiempo de sobra para ver lo que pasa conmigo”, argumenta.

¿Cómo lleva este nuevo rol de secundario?

Todos los jugadores tenemos nuestro ego y nos gusta participar lo máximo posible pero también soy consciente de que ahora me está tocando otro rol. He pasado por eso otras temporadas y ahora me toca un rol más del día a día, de intentar también sumar, de que la gente que no estamos jugando no decaiga y que esté preparada para cuando toque, porque al final esto cambia en cualquier momento. Puede haber sanciones, lesiones, bajos rendimientos y tienes que estar preparado para en cualquier momento aportar.

Según Óscar Cano, dio una “master class” en ese último cuarto de hora ante el Badajoz.

Sí, bueno, el partido estaba bastante encaminado pero participar siempre te hace sentir útil. Para mí sigue siendo ilusionante los minutos que pueda tener en cada partido, ya sea con un resultado más apretado para cerrarlo tirando un poco más de experiencia y ayudando a los compañeros que están en el campo, que lo están haciendo muy bien.

¿Se trabaja más en el día a día precisamente cuando uno juega menos?

Sí, sobre todo mentalmente. Los equipos evolucionan, como está pasando ahora, y se ha formado un grupo de once o catorce que son los que más participan. En plantillas de 24, como la nuestra, el resto siempre corren, bueno, corremos el riesgo de desengancharnos un poco, de no tener tanta ilusión en el día a día y eso baja tu rendimiento. Eso es lo que intento que no decaiga en mí para que los compañeros, sobre todo los chicos más jóvenes, vean que alguien como yo, que ya ha jugado muchísimos partidos en todas las categorías, sigue manteniendo la ilusión en el día a día y le sigue dando importancia a entrenar bien y a estar bien preparado porque al final es para lo que estamos contratados y nos pagan. Tienes que ser profesional siempre para estar en las mejores condiciones posibles.

¿Se siente un espejo para esos jóvenes?

Yo creo que ellos se fijan y el hecho de ver a gente como Lucas o como yo, que hemos jugado en Primera, y que muchos nos han visto por televisión hace años, sí que vernos cercanos a ellos o que podamos sentir cosas que ellos sienten ahora, les hace tener esa empatía con nosotros y fijarse más en el ejemplo que podamos dar.

¿Ha conseguido el equipo esa velocidad de crucero, esa inercia positiva que lo impulse hacia el ascenso?

Tiene buena pinta. Creo que en casa estamos haciendo partidos muy completos y fuera cada vez el equipo está compitiendo un poquito mejor, dentro de la igualdad de la categoría y de que los partidos se deciden por pequeñas cosas. Y luego, lógicamente, está el impulso que nos ha dado Lucas. Nos ha dado un nivel competitivo y de calidad fuera de la media en la categoría y es un plus que tenemos. También veo positivo el hecho de que este año estamos yendo de menos a más. El equipo se ha conjuntado. Al final en el Dépor es todo siempre muy intenso. Veníamos de un golpe duro con el play off. Al principio cuesta conjuntar un equipo nuevo y lleva su tiempo que la gente que viene de fuera se meta un poco en esa idiosincrasia que tenemos aquí. Creo que nos penalizó un poco al principio. Pero para los objetivos, y tenemos el ejemplo claro del año pasado con el Racing de Santander, los equipos que van de menos a más son los que tienen más opciones. Es muy difícil estar desde el principio aguantando arriba, en los primeros puestos, y creo que eso es algo positivo que tenemos este año, que hemos ido de menos a más, superando dificultades al principio, y ahora estamos con ambición e ilusión por seguir manteniendo el nivel en esta recta final.

¿Los rivales ven al Dépor como el coco que viene remontando?

No sé si nos ven como el coco, está claro que contra nosotros todos los rivales dan un plus. Los rivales por el ascenso directo creo que preferirían tenernos a diez puntos que como estamos ahora, y con la dinámica que llevamos, pero también somos conscientes de que los equipos que están ahí con nosotros, Alcorcón, Castilla, Córdoba, son muy buenas plantillas para la categoría, quizá con menos presión al principio para conseguir el objetivo, pero cuando estás ahí arriba, en estos momentos finales, es un poco esa diferencia, que cuando tienes algo es cuando más miedo tienes a perderlo. Creo que nosotros este año, como no hemos tenido nada hasta el momento, tenemos ese hambre que nos puede hacer esa diferencia ahora al final.

El líder, Alcorcón, está a un punto pero tiene que visitar Riazor, igual que el Castilla. Es decir, el Dépor depende de sí mismo para ser campeón. ¿Lo ve como el principal favorito?

No. Nos vemos intentando conseguir el objetivo, que está claro que es el ascenso, y si puede ser ganando la liga y siendo ascenso directo, pues muchísimo mejor. Es el objetivo prioritario que tenemos desde el principio. En todas las categorías hay igualdad, los objetivos son difíciles de conseguir y en lo que estamos centrados es en estar en la lucha hasta el final. Ojalá podamos ponernos primeros lo antes posible y sacar puntos [de ventaja] pero sabemos que es muy difícil. Tampoco creo que debamos obsesionarnos con el hecho de los enfrentamientos directos con Castilla o con Alcorcón, porque creo que eso es algo que el año pasado nos penalizó con el tema del Racing de Santander. Con el aplazamiento fue un partido que se jugó durante un mes, se puso el foco totalmente en ese partido y aun encima lo perdimos. Desviamos la atención de lo que era el día a día, del foco, y eso al final nos penalizó haciendo un mes bastante malo en cuanto a números. Lo que intentamos es aprender de eso, que un grupo nuevo no cometa esos mismos errores ahora y pensar en que tenemos que ganar en La Línea, y luego pensar en el siguiente. Los puntos son los mismos, sea Castilla, Alcorcón o Linense.

Ha visto vestuarios de todo tipo en Abegondo, ¿cómo es este?

Creo que tenemos un grupo muy sano. El año pasado también. Yo creo que cuanto más abajo se está en categorías, es más fácil que se hagan buenos vestuarios porque hay menos ego, menos dinero en juego, son menos multinacionales los jugadores… Se es menos egoísta. Si estás en Primera División, son todo jugadores elegidos que siempre han sido los mejores allá donde han estado, hay más choques de egos y más egoísmo quizá en cuanto a mantener el cierto respeto y armonía que tiene que tener un vestuario, dentro de que todos somos jugadores y todos queremos jugar, rendir y brillar individualmente, al servicio del equipo, pero todo jugador tiene su ego. Creo que en estas categorías es más fácil pero también tiene su mérito dentro de un equipo que es el máximo favorito, sobre el que están todos los focos. Los jugadores que vienen aquí, la mayoría vienen de otros equipos de la categoría y no tienen esa exposición ni esa presión que hay aquí. Adaptarse a eso tampoco es fácil. En ese proceso inicial de conjuntar un nuevo equipo se ha hecho poco a poco y creo que hemos conseguido tener un grupo competitivo, que está unido, y que ya ha pasado por momentos difíciles durante la temporada, que le han servido para tener ese estado anímico en el que está ahora, y más aún reforzado con resultados.

El otro día más de 18.000 contra el Badajoz, camino de los 25.000 abonados en Primera RFEF, ¿cómo se le puede explicar lo de esta afición al que no es del Dépor o no es de A Coruña?

Yo creo que es una manera de vivir que tenemos aquí metida en la idiosincrasia de la ciudad y de cómo somos. Llega la pretemporada y da igual el palo que se haya llevado el equipo el año anterior o el éxito que fuera, la gente ya está preguntando cuándo va a salir la camiseta, qué jugadores presentan. Da igual que vengan de un equipo de Primera RFEF que cuando venían de Primera División o de equipos grandes de Europa. Es algo que está metido. Creo que se germinó con todo el Superdépor, con todos esos años de éxitos, y que hay unas generaciones, entre las que me incluyo, que a nuestros hijos les hemos inculcado ese sentimiento deportivista que va más allá de lo puramente futbolístico, es algo más social. Sale el calendario y la gente está mirando los desplazamientos para viajar con el equipo. La gente en su día a día vive por y para el Dépor. Tenemos 15 medios de comunicación en la ciudad en un equipo de Primera RFEF, que es algo que no hay en muchos clubes de Primera. Es algo que está metido en la ciudad, que es parte de todos, de las empresas, del día a día. Todo gira un poco en torno al Dépor porque es un poco también el sentimiento diferenciador que se generó en esa época del Superdépor. También se puede brillar en una ciudad pequeña sin ser un gigante, y les plantamos cara, y ahora en las malas seguimos sintiéndonos de lo nuestro, aunque esté a otro nivel, lo defendemos y es algo muy bonito de ver y de ser parte de ello.

Ahora que habla de la camiseta, por la suya alguien pagó 525 euros en la subasta promovida por el club en enero, la segunda más cotizada tras la de Lucas. ¿Qué significa eso para usted?

No lo sé, porque ahí también pueden entrar hasta coleccionistas y de todo, pero sí que te da un poco de orgullo. Entiendo que va un poco más por mi carrera, por haber estado tantos años. Al final, soy de los más conocidos después de Lucas. Siento gratitud de que haya gente interesada en reconocer un poco mi trayectoria.

Más que como un ídolo futbolístico, ¿cree que la gente lo ve como un ejemplo a seguir?

Habrá de todo. Está claro que habrá quien se identifique conmigo sobre todo en los años mejores de mi carrera, por poder llegar a ser un jugador de Primera División, y luego sí entiendo que me pueden ver más cercano por ser lo que yo soñé y conseguirlo, lo que sueña cualquier deportivista o aficionado al fútbol, que es poder llegar al equipo de su ciudad y del que es aficionado. En eso sí que me veo ejemplo porque entiendo que soy un privilegiado que he tenido la fortuna de conseguir algo que todo el mundo, o a quien le gusta el fútbol, le encantaría conseguir y muy poca gente logra. Entonces, entiendo que en ese aspecto sí sienten esa afinidad conmigo por ser más cercano a lo que ellos podrían haber sentido.

Usted tuvo que salir varias veces cedido hasta debutar con el primer equipo del Dépor a los 26 años, ¿ahora hay más prisas con la cantera?

Los tiempos son diferentes. Sí que creo que la sociedad va hacia lo inmediato, no tenemos paciencia en nada, tenemos que tener la noticia en el móvil al momento, todo tiene que ser para ya. Vivimos en esa era frenética y se contagia a todos los estamentos. Dentro de que el fútbol sí que es algo que todavía sigue guardando sus tradiciones y ciertas cosas, sí que en los entornos es más complicado frenar eso, porque al final los chicos que empiezan ahora jóvenes o que asoman en los primeros equipos están superexpuestos a medios, a redes, están constantemente escuchando a sus amigos, a sus padres, a sus representantes, a otros jugadores de otros equipos… Está todo tan conectado y es tan inmediato que estás constantemente recibiendo información y con esas edades es más difícil de gestionar que años atrás. En ese aspecto, sí que hay menos paciencia porque se quiere conseguir el éxito ya y se asimila peor el fracaso, creo yo, pero es algo que veo más social. En eso siempre pongo el ejemplo del tenis, que es el deporte más psicológico y mental que existe, porque eres tú solo con tu rendimiento y siempre tienes que meter una última bola para ganar el partido. No es casualidad que siguieran tantos años en el top cuatro Nadal, Federer y Djokovic con treinta y muchos años. Hay jugadores que ganan un torneo pero no asumen la frustración de no ganar y sí creo que las generaciones anteriores como la mía estábamos más preparadas para el fracaso, porque al final en el deporte muchas veces pierdes y el seguir estando preparado y esperar el momento del éxito creo que hoy en día les cuesta más.

En junio cumple 38 años, ¿ha decidido si va a seguir?

No, no lo sé. Sí que, lógicamente, soy consciente de que cada vez está más cerca el final pero mi idea, como siempre todos los años, es esperar a que acabe la temporada y ponerme un poco a disposición del club para ver cómo me ven y explicarles cómo me veo yo. Así lo hice estas últimas temporadas y así será. Lo principal es el equipo, conseguir el ascenso y ya a final de temporada nos sentaremos y veremos si puedo ser útil en un sitio o en otro, y decidiremos con naturalidad porque al final más allá de una persona siempre está el club. Siempre cuando han contado conmigo he sido el primero en querer estar aquí y cuando he visto o me han dicho que no iba a ser necesario, o yo sentía que no iba a ser útil, pues he sido el primero en salir, y así será siempre.

¿Su decisión depende de que haya o no ascenso?

No, no lo sé. Me cuesta ponerme en situación porque prefiero no pensar en no ascender, en otro año en Primera RFEF. Creo que para el club sería muy dañino porque al final con todo lo que somos y lo que resistimos, creo que la paciencia también para la gente es una línea muy fina y llega un momento en el que puede cansarse. Estoy solo centrado en sumar en el día a día, en que consigamos ese ascenso, en disfrutarlo, y luego veremos. El fútbol es presente y en verano habrá tiempo de sobra para ver lo que pasa conmigo.

¿Dónde se ve dentro de diez años?

Uf… No sé. Me gustaría seguir vinculado lógicamente al fútbol y a club, porque es mi pasión. Me apasiona el fútbol y siempre ha sido mi gran ilusión desde pequeño, estar vinculado al fútbol. He conseguido hacer carrera de futbolista y, cuando se acabe, intentaré formarme lo mejor posible, dentro de que ya tengo el título de entrenador, y seguir actualizando formación y viendo dónde puedo ser necesario. Y si el club considera que puedo ser útil en la parcela que sea, ahí intentaré seguir sumando.

¿En qué punto se encuentra su denuncia por detención ilegal derivada del caso Fuenlabrada?

Eso está muerto porque creo que al final generaba más desgaste que beneficio que pudiera sacar. Sí que tuve una disculpa un poco interna de la policía de aquí, a nivel de la Policía Nacional, pero de la delegación de Galicia. Sí que tuve un poco esas disculpas internas pero lo otro, la vía judicial, era desgastarme demasiado para ir contra unos policías que al final eran unos empleados más. Todo el mundo sabe lo que pasó, cómo pasó, quién mandó todo eso y un poco sientes esa… no sé la palabra exacta, esa desgana hacia el sistema de que haya gente que pueda utilizar recursos públicos para intereses individuales, particulares, pero creo que no merecía la pena seguir desgastándome porque al final no iba a llegar a un sitio que tampoco me fuera a compensar.

¿Qué le parece que puedan quedar impunes los responsables de las consecuencias, sanitarias y también deportivas, del 'caso Fuenlabrada'?

Un poco lo mismo, que genera un poco de no creer mucho en las instituciones que tenemos. Se saltaron sus propias normas. El tema sanitario ahora parece que sea poca cosa, porque se supone que ya no hay COVID, pero en su momento fue brutal y gravísimo. Yo lo defendía en el momento, con AFE, con la Federación… El Fuenlabrada estaba con un brote aquí pero había jugado tres días antes contra el Elche y el Elche estaba jugando contra el Oviedo. Se priorizaron egoístamente los intereses de la competición, los jugadores priorizaron irse de vacaciones… Quiero decir, se saltaron todo por sus propios intereses, pudiendo, pues eso, generar muertes, y es algo que muy poca gente dice, porque al final lo que más interesa es el dinero, la competición. No pasó nada…. Bueno, pudo haber pasado o igual pasó y hubo gente que murió contagiada por eso. Es algo que nadie se atreve a decir y que las instituciones priorizaran intereses particulares y se saltaran eso, creo que es algo gravísimo. Te sientes un poco desamparado y también impotente por no poder hacer nada. Al final, uno solo, no lo digo por mí, un equipo solo como fue el caso del Dépor, ante toda la maquinaria, pues se siente débil y frágil porque tergiversaron todo, utilizaron información interesada como quisieron, no hablaron de todas estas cosas, y al final, que pase el tiempo y que nadie salga salpicado.