La entrenadora del Deportivo Abanca, Irene Ferreras, explicó la destitución de la que hasta hace dos semanas era su ayudante y coordinadora de las categorías inferiores del club. “Mi relación con ella no ha sido buena y el clima laboral no era bueno. A veces no es popular, pero es necesario”, explicó Ferreras sobre la decisión adoptada por el club sobre la que era la segunda entrenadora desde el pasado verano.

“Es una decisión que nace de mí y no puedo decir mucho más”, añadió la entrenadora del Deportivo Abanca. Irene Ferreras destacó que la destitución de Oreiro no se desencadena por ningún motivo en concreto, sino por la falta de sintonía entre ambas. En este caso, el club decidió respaldar a Ferreras. “No ha habido ningún problema, pero hay cosas que van más allá. No teníamos ese feeling. Poco a poco era una situación que se estaba deteriorando”, desveló la entrenadora en su comparecencia de ayer. Irene Ferreras descartó que lo ocurrido afecte a la plantilla en la competición. “Lo que puedo asegurar es que el grupo está bien, muy unidas, y lo que buscan es ganar partidos para ese ascenso que queremos”, apuntó. El Deportivo Abanca recibirá este mediodía (12.00 horas) en la ciudad deportiva de Abegondo al Espanyol después del parón de las últimas dos semanas. El equipo blanquiazul buscara volver a ganar tras dos derrotas consecutivas. “No lo veo como una final ni nada definitivo”, adelantó Ferreras.