Vuelve Villares, sonríe Óscar Cano

El Deportivo firmó el sábado pasado contra el Badajoz su victoria más contundente (5-0) de la temporada, un partido redondo en el que los únicos titubeos aparecieron cuando el equipo perdió eficacia en la presión. No estaba Villares, sancionado, el jugador de la plantilla que suele ejecutar con mayor precisión esa tarea y el que posee más capacidad para ganar duelos y recuperar balones. Mañana volverá a estar disponible en la visita a la Balompédica Linense (12.00 horas) y Óscar Cano sonríe.

“Cada vez que podemos contar con Villares a mí la felicidad se me multiplica, eso es una realidad”, reconoció ayer el entrenador deportivista sobre la vuelta del centrocampista vilalbés, titular en ocho de los nueve compromisos anteriores a su sanción. “Ya empezamos a verlo casi de todo, es un jugador tan polivalente... Salvando las distancias es muy parecido a lo que puede hacer el Real Madrid con Valverde, a veces juega dentro, a veces juega fuera, puede jugar más cercano a los centrales...”, reflexionó el técnico sobre las característica de su futbolista.

El principal rasgo de Villares, sin embargo, el que lo define dentro del esquema de Cano y el funcionamiento del equipo, es su capacidad para permitir al equipo robar balones en campo contrario. Cuanto más cerca está el Deportivo de recuperar la pelota en el área rival, más sencillos son sus partidos. “Es un jugador muy completo y nos ayuda mucho a quitar la pelota. Mucho es muchísimo. Tiene una capacidad innata, que es acertar dónde va el pase, después una facilidad para en el momento exacto del acoso encimar y luego una habilidad importante cuando está encima de ellos para quitarle la pelota. Es un jugador que para el Deportivo es oro, porque además de su polivalencia para nosotros también cuenta mucho ese entusiasmo, esa energía con la que juega habitualmente porque además es contagiosa”, subrayó Cano.

Villares regresará a la convocatoria después de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Esta semana varios jugadores afrontarán una situación parecida. Antoñito, Quiles, Isi Gómez y Olabe están apercibidos y podrían perderse el compromiso de la semana que viene contra el Castilla de ver una tarjeta amarilla más. Óscar Cano, sin embargo, aseguró que no estará condicionado por esa circunstancia. “En mi vida he hecho eso. Los entrenadores, y más en el tiempo que vivimos, mirar más allá del siguiente partido es no entender nada de en lo que se ha convertido el fútbol. Lo que quiero es ganar el domingo en La Línea. Si ahora mismo me dicen que todos y cada uno de los apercibidos se caen para el Castilla, pero que me dan los tres puntos de este domingo... lo firmo ahora mismo”, subrayó el técnico.

Cano, además, volvió a advertir de que la competición será cada vez más exigente con el paso de las jornadas. “Creo que ahora es el momento en el que presumiblemente nos vamos a dejar todos más puntos de los que nos venimos dejando. Porque sí percibo este año algo que no percibía, no hay equipos que han arrojado la toalla. Cualquier equipo ahora mismo puede permanecer en la categoría y cualquiera puede hacer playoff”, señaló.