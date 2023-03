Cris y la llamada de las ocho temporadas

“Hoy por hoy es una de las mejores llamadas que he hecho nunca”, recuerda María Gordo Perdiguero, Perdi, exjugadora del Deportivo Abanca y del Victoria, sobre aquella tarde del verano de 2016 en la que se acordó de una jugadora con la que había coincidido en las categorías inferiores de la selección de Castilla y León. De camino hacia A Coruña por la A-6 en compañía de la también exblanquiazul Elvira García para firmar por aquel recién creado equipo femenino deportivista, a la altura de Astorga, la actual entrenadora del Milagrosa-Las Nieves de Ávila reparó en aquella antigua compañera. “Fue literalmente ver el cartel de Astorga y le escribimos”, recuerda Perdi sobre Cris Martínez, actual capitana blanquiazul y única superviviente de aquella plantilla original del 2016 junto a Patri López.

Entonces resultaba difícil imaginar que esa llamada sería el punto de partida para ocho temporadas ininterrumpidas en el club tras renovar recientemente por una campaña más, hasta 2024. “Por entonces teníamos el contacto justo. Yo sabía que Cris había estudiado en León y suponía que seguía en Astorga, pero tampoco era una relación como es hoy por hoy; no sabíamos si estaba allí ni si jugaba”, apunta Perdi. “Coincidimos en la selección y siempre les hablaba de Astorga, de las mantecadas... y cuando pasaron vieron el letrero y se acordaron de mí”, rememora la capitana deportivista.

El Dépor Abanca estaba entonces en pleno proceso de creación de la mano de Manu Sánchez y Pablo Pereiro, que decidieron apostar por un grupo de jóvenes jugadoras gallegas como Teresa Abelleira, Nuria Rábano y Rosalía Muíño, a las que complementaron con otras más veteranas del área de influencia de la comunidad entre las que se encontraba la propia Perdi, autora del primer gol oficial en la historia del equipo. Faltaban, sin embargo, piezas para completar la plantilla y la defensa abulense pensó en aquella compañera de Astorga. “Llamamos a Manu y se lo comentamos porque creíamos que era un perfil interesante dentro de lo que estaba buscando el club y le pidió que viniera a probar. Cris llegó allí y le dijo que si le valía bien y que si no la mandara para Astorga. Además se lo dijo así (risas)”, expone Perdi. “Al día siguiente me llamaron y vine a probar. Manu me preguntó qué me parecía todo y le dije que no, que qué le parecía yo. Estaban contentos, querían que me quedase y hasta hoy”, relata Cris.

Aquella llamada alteró el futuro de la que se convertiría con el tiempo en la capitana del Dépor Abanca. Fue una mezcla de casualidades e historias compartidas que acabaron desembocando en una trayectoria que se irá como mínimo hasta las ocho temporadas. “Al final son coincidencias, gente que se acuerda de ti. La verdad es que estoy súper agradecida”, reconoce Cris.

Entonces ni siquiera soñaba con lo que vendría después. “Ni de coña me lo podía imaginar. Yo venía aquí a probar, de un equipo muy humilde de categoría regional. No me podía imaginar seguir aquí, haber jugado en Primera, con jugadoras que están en el Real Madrid, en el Barcelona, en la Real Sociedad...”, admite la capitana blanquiazul. “En ese primer momento no te lo imaginas. El proyecto ahora está consolidado, pero entonces el Deportivo hacía una apuesta y la gente que fuimos también apostamos por ese proyecto, y Cris más aún si cabe, porque nosotras tuvimos tiempo para meditarlo y ella fue de un día para el otro. Hoy por hoy es una de las mejores llamadas que hecho nunca porque consolidó una relación con alguien que es una de mis mejores amigas y por suerte para el Deportivo, que encontró un pilar sobre el que construir”, subraya Perdi sobre la decisión de la que fue su compañera.

Después vendría un proceso de transformación, porque Cris no era lateral derecha cuando aterrizó en el Deportivo Abanca. “Cuando llegué aquí creo que les hacía falta una lateral y en el primer entrenamiento ya me dijeron: ‘Tú eres lateral”, bromea.

Siete temporadas después, Cris se ha convertido en la jugadora que ha vestido la camiseta blanquiazul en más ocasiones (164) y sueña con devolver al equipo a Primera División y seguir aumentando la cuenta: “Nunca se sabe, pero ojalá ascendamos este año”.