El día después de los juveniles del Dépor

El día después del Deportivo juvenil tras su polémica eliminación en la semifinal de la Copa del Rey ante el Almería, decidida en el descuento por un posible gol fantasma que subió al marcador, estuvo marcado por la amargura del desenlace, pero también por el orgullo. El de los propios jugadores, que como siempre volvieron a honrar el escudo del Real Club Deportivo, y también el de sus familiares y el de toda la afición blanquiazul, que aplauden la personalidad y la manera de competir del grupo dirigido por Manuel Pablo. El técnico José Luis Lemos, padre del portero Hugo, asistió como aficionado al encuentro del miércoles en el Reino de León. Desde su posición en la grada fue “imposible saber si el balón entró” en esa acción tan polémica aunque, tras ver las imágenes, le quedan muchas dudas. “No lo tengo claro. Hugo me dice que cree que el balón no entra. Es una percepción suya que me transmite al acabar el partido. Viendo las imágenes, casi le tengo que dar la razón. Si tuviera que apostar, diría que el balón entero no entra. No es una acción nada clara”, recalca el entrenador santiagués, cuyo último banquillo fue el del Bergantiños.

1-2 | Cruel desenlace para el Dépor juvenil El equipo regresó este jueves a A Coruña tras pasar la noche en el hotel de concentración en León, unas primeras horas marcadas por el lógico “dolor” al tener tan reciente esa mala experiencia. Sin embargo, Lemos cree que a la larga ese episodio les hará más fuertes, tanto a su hijo como a sus compañeros. “El fútbol tiene esto y hay que saber estar unidos, juntarse como equipo, hablar de lo que pasó, masticarlo y centrarse en pelear la liga. Hay que fijarse un nuevo objetivo y aprender de esto”, aconseja Lemos al día siguiente de un encuentro en el que le estaba pareciendo que “el Dépor era mejor equipo”. “Estaba siendo un partido muy cerrado y era difícil crear situaciones de gol. Creo que la prórroga le iba a ir mejor al Dépor. Por eso el hecho de que el desenlace fuese así, con ese gol o no gol, no sé cómo llamarlo, pues es cruel”, resume el técnico. El equipo enfoca ahora a la liga para pelear la primera plaza Tras caer en la Copa, el Dépor juvenil retomará el campeonato de División de Honor el domingo de la próxima semana en Abegondo contra el Oviedo. A falta de siete jornadas para el final, el equipo coruñés marcha tercero en la tabla con 54 puntos, a dos del Sporting de Gijón y a tres del Celta. El técnico blanquiazul, Manuel Pablo García, pasa página tras un adiós “bastante cruel” al torneo del KO y se centra en competir por la primera plaza en la liga, que sella el billete directo para la Copa de Campeones. “Este equipo lo que tiene que hacer es levantarse y seguir. Ahora tenemos el campeonato, que está difícil, pero vamos a intentarlo y a pelear otra vez”, prometió tras la derrota ante el Almería el técnico grancanario, “orgulloso de cómo jugaron” sus futbolistas en el Reino de León.