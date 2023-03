“La temporada pasada venía a Coruña y pensaba: ‘Si el Dépor me llama, voy”

Orest Lebedenko (Leópolis, 1998) ha encontrado en el Deportivo el entorno que desea para crecer de la mano del club. El lateral izquierdo ucraniano, imprescindible para Óscar Cano desde su llegada en enero, afronta ahora la competencia con Raúl García Carnero. Antes de la visita del Castilla el domingo a Riazor (19.00 horas) repasa su adaptación al equipo tras sus primeros meses como blanquiazul.

Cambiar Lugo por A Coruña no es lo mismo que llegar desde Ucrania, ¿recuerda cómo fue su aterrizaje en España?

Tardé como medio año en adaptarme, en acostumbrarme, en aprender el idioma... Todo era nuevo para mí, los compañeros, la mentalidad... todo era diferente a Ucrania. Aquí han venido muchos ucranianos y no todos se han adaptado. Cuesta un poco, porque la mentalidad aquí es muy distinta. Me refiero a los jugadores, no a la gente.

¿Habla del estilo futbolístico o de las costumbres?

Las costumbres. El estilo no es tan determinante. Hemos visto que vienen bastantes jugadores ucranianos y se adaptan también rápido.

¿Futbolísticamente también le costó?

Mucho. En Lugo al principio no jugaba por eso. No me acostumbraba y no sabía por qué podía ser.

¿Era por el estilo de juego, el ritmo...?

Puede que fuera el ritmo de juego, pero también toda la mentalidad de fuera del fútbol, cómo descansar, prepararse para el entrenamiento, la alimentación... En Ucrania es distinto, no piensas tanto en eso, el ritmo de entrenamientos es otro.

¿Por eso tuvo que salir cedido del Lugo en 2020?

Vine muy joven y el Lugo estaba en una situación mala. Sin experiencia era difícil que jugara así que buscamos una solución.

¿Por qué decidió venir tan joven a España?

El Karpaty siempre vende jugadores muy jóvenes. Salió el Lugo y la verdad que pensé que con 19 años, irme a España, sin saber el idioma, no sabía ni decir “Hola”... Fue muy difícil, pero ahora he comprendido que no fue un error. Estoy muy contento por aquella decisión.

En el Karpaty estuvo Lucas, ¿lo recuerda?

Sí, claro. Cuando él jugó allí yo estaba en la cantera, me acuerdo de su temporada, sus goles... Hablamos mucho de aquella etapa, tenemos muchos conocidos de entonces. Me cuenta muchas cosas de Ucrania.

¿La adaptación al Dépor ha sido más sencilla?

Mucho más. Ahora conozco todo más. Entiendo el idioma, sé lo que me piden el entrenador y mis compañeros... Eso era una barrera importante. Yo no sabía qué querían de mí. Era muy difícil.

¿No le costó tener que entrar al equipo sobre la marcha, con la temporada ya iniciada?

También fue un poco difícil, pero más o menos ya sabía lo que iba a hacer aquí, para qué venía… Vine con muchas ganas, porque en Lugo no jugaba y era lo que más quería. Eso me ayudó.

En ese sentido sus expectativas se están cumpliendo, llegó y ha jugado desde el principio...

En ese sentido sí. Estoy muy satisfecho.

Cuando llegó Raúl Carnero estaba lesionado, ahora se va a encontrar con su competencia...

Eso va a ser bueno. En los entrenamientos yo veo que es un buen jugador y durante su carrera ha estado en buenos equipos, pero eso es mejor para mí. Si nosotros luchamos por jugar, yo voy a crecer. Él quiere jugar y yo también, eso es beneficioso.

Marcó un gol y pudo ser alguno más...

Por el gol estoy muy contento, pero ya me olvidé de eso. Hay que pensar en el partido siguiente siempre. Contra el Badajoz también tuve alguna ocasión clara, fue una pena porque quería marcar otro. Ojalá que lleguen las ocasiones así.

¿Solía marcar goles y tener ese protagonismo atacante?

No. En Lugo era distinto. Era otro fútbol, bueno el fútbol es el mismo, pero otro estilo de juego. Los laterales no subíamos tanto, no acabábamos las jugadas, nuestro papel era más defensivo. En dos de los años que estuve en Lugo entrené solo para defender. Menos el de Rubén Albés, que fue muy bonito y subí mucho de nivel.

¿Le marcó su etapa con Albés?

Estuve muy cómodo. A mí me gusta el fútbol así, subir, bajar, centrar, recuperar el balón... Hay momentos del juego en los que tienes que defender y sufrir, es normal. Me estoy preparando también para eso.

¿Encaja el Dépor en ese estilo que le gusta?

Sí. Aquí tenemos más el balón, atacamos más, subo más la banda... Pero cuando jugamos fuera de casa y tenemos que sufrir y defender también estoy aprendiendo.

¿Por qué decidió venir al Deportivo?

Para mí es un paso adelante. Yo lo voy a dejar todo aquí para triunfar, para ayudar al equipo y para crecer como futbolista. Yo eso lo tengo en la cabeza desde el primer día. El día que me marche quiero decir que lo he dado todo.

¿No le condicionó la categoría en la que está ahora el Dépor?

No. Cuando el año pasado lo jugué todo en el Lugo y venía aquí a Coruña pensaba: “Si el Dépor me llama ahora, voy”. A mí me da igual dónde esté el Dépor. Me gusta este equipo desde el principio, desde que llegué a España. Ahora que estoy aquí estoy muy contento.

Es joven y los éxitos del Dépor le quedan ya lejos, ¿de qué conocía al club?

Del FIFA [del videojuego]. Siempre lo escogía cuando jugaba con los equipos de la liga española.

La situación ha cambiado mucho desde entonces…

Estoy seguro de que eso no va a tardar mucho en cambiar. Falta poco para conseguirlo. Somos optimistas y estamos muy centrados en el camino para ascender.

¿Le ha sorprendido el nivel de la categoría?

Sí. Hay jugadores muy rápidos con el balón, muy listos. Me sorprendió un poco porque hay buen nivel. Yo hasta ahora no había visto el fútbol español, en plan con el balón. En Lugo había “otro fútbol”, como siempre decía Rubén Albés.

Por desgracia la guerra de Ucrania sigue presente, ¿le cansa que le sigamos preguntando por ello?

No. Al revés, porque cuanto más me preguntáis la gente más lo puede conocer. Para mí es bueno que la gente vea lo que pasa en mi país, creo que puede ayudar para conocer la situación que hay. Todos esperamos que se acabe, pero por el momento no hay solución.

¿Ha tenido que aprender a convivir con esa situación?

Todos nos hemos acostumbrado, desde la gente que vive allí hasta los que estamos fuera. Ya ha pasado un poco más de un año y la gente se ha acostumbrado a vivir así. Saben que cuando suenan las sirenas hay que bajar al búnker, que no puedes salir de casa a partir de las once, que no hay luz ni calefacción..., pero los ucranianos somos gente fuerte, estoy muy orgulloso de mi país.

¿Su familia sigue en Leópolis, en su ciudad de origen?

Sí. Está cerca de la frontera con Polonia y allí la situación no es tan complicada como en Kiev, Dnipro, Odesa, Zaporiyia... Ahí es muy complicado, no tienes tiempo para bajar al refugio, en cualquier momento te puede matar una bomba. Cada día trato de hablar con ellos y también cuando sé que hay sirenas [avisos de bombardeos] siempre llamo.