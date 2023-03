El Deportivo llega a uno de los partidos bisagra de la temporada ante el Castilla, uno de los tres grandes aspirantes a subir junto a los coruñeses y el Alcorcón, y el defensa Pablo Martínez pretende descargar de presión a su equipo y al entorno, a pesar de que el duelo se disputa en Riazor y los blanquiazules parten en desventaja con los alfareros, el tercero en discordia y elemento externo en este envite. “Solo por ganarle este fin de semana al Castilla no vamos a ascender. Quedan aún muchos partidos. Sabemos que es uno importante, ganar nos daría confianza, pero quedarán once batallas”, afirmó el defensa francés tras recibir en el día de ayer el trofeo Estrella Galicia que le acredita como el mejor jugador del mes de febrero en el Deportivo. “Estamos haciendo un trabajo de locos. Mi portero (Ian) lo merecía también, Lucas... Estoy muy contento porque no estoy acostumbrado a ganar premios”, admitió modesto el líder de la defensa blanquiazul.

El punto ante la Balompédica Linense dejó un sabor agridulce entre el deportivismo, pero tanto Óscar Cano como sus jugadores se afanan en defender las bondades de la media inglesa y de la afianzada seguridad defensiva a domicilio. Un blindaje que no dará victorias fuera de manera continuada, pero sí un ascenso, a su juicio. “No podemos jugar fuera como en casa, no es el mismo campo. Intentamos jugar como siempre, pero no salen las cosas. Hay que cambiar el juego, no encajar gol. Con la línea ofensiva que tenemos, podemos tener una ocasión en cualquier momento”, advirtió. Pablo Martínez volverá a liderar la zaga del Deportivo el domingo ante el conjunto blanco y solo queda por despejar la incógnita de quién será su acompañante. Jaime está listo para volver, Lapeña fue socio habitual en las últimas semanas y Pepe Sánchez fue la apuesta de Cano en La Línea. Este último es el que cuenta con más opciones de ser titular.