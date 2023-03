El Deportivo recibirá el domingo (19.00 horas) en Riazor al Castilla en un partido marcado en rojo en el calendario y para el que se espera una gran entrada en el estadio. Con prácticamente todas las localidades vendidas, el entrenador deportivista, Óscar Cano, reconoció la importancia del encuentro, pero al mismo tiempo relativizó su trascendencia final en el desenlace de la temporada.

"Como es una liga que habrá pocos puntos entre el que gane y quede segundo a lo mejor un gol puede definir la competición y por eso precisamente no hay un partido que no sea importante. Pero, al mismo tiempo, no hay un partido que sea trascendente. Ganamos al Castilla, le sacamos un número de puntos, pero dos jornadas después pueden estar de nuevo por encima. Es tan difícil sumar en esta categoría y va a estar todo tan ajustado, que me hace pensar que todo es muy importante, pero nada es trascendente", reflexionó esta mañana antes del entrenamiento en Abegondo.

Riazor registrará la que posiblemente sea la mayor entrada de la temporada, lo que para el técnico es sinónimo de ayuda para el equipo. Cano no teme que pueda haber una sobremotivación que lleve a la precipitación. "El domingo va a haber tanto nivel en el campo que no creo que a los jugadores les afecte el ambiente, no me preocupa que vaya a haber precipitación. Desde el primer día sentimos que el ambiente que se genera en Riazor es positivo para nosotros. Somos todos parte de una familia y esa energía nos llena de manera positiva, solo hay que irse a los resultados y al proceso para conseguirlos. La afición nos quita estrés porque vienen a disfrutar de su equipo con el mismo entusiasmo que tienen los jugadores", argumentó.

Cano pronostica un encuentro igualado ante un rival que ha encajado dos derrotas en las dos últimas jornadas, pero que se mantiene como uno de los máximos aspirantes al ascenso directo. "Creo que vamos a tener enfrente un equipo con grandísimos jugadores. Me imagino que cuando hagamos uso del balón, que no nos va a durar, será un partido en el que habrá muchos más momentos que otros en el que no vamos a disfrutar tanto de la pelota", indicó.

En ese sentido, el entrenador deportivista subrayó que el "mejor equipo" es el Deportivo, pero destacó la proyección de los jugadores del filial madridista. "En la actualidad el mejor equipo es el Dépor, lo que habría que distinguir es que es el equipo con mayor número de jugadores que van a jugar en la elite", puntualizó Cano.