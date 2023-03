“Llevaba muchos partidos sin marcar, echaba de menos esa sensación”

Millene Cabral (Porto Alegre, Brasil, 1997) es una trotamundos del fútbol con apenas 25 años. Tras jugar en Estados Unidos, Japón, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano, recaló en el Deportivo Abanca el pasado verano y deslumbró al inicio de la temporada, pero su protagonismo fue decayendo. La delantera brasileña reflexiona sobre su papel en el equipo y su adaptación al club blanquiazul después de poner fin la semana pasada a una mala racha con tres goles frente al Espanyol.

¿La adaptación al Dépor Abanca fue más sencilla después de pasar por el Sporting y el Rayo?

Es mi tercera temporada aquí, pero la mentalidad de cada equipo, de cada entrenador, cambia. A nivel mental es donde más me costó porque venía de una temporada complicada, me faltaba esa adaptación para sentirme cómoda.

Alcanzó la Primera División con el Rayo Vallecano, pero la temporada pasada fue complicada, con problemas extradeportivos, ¿cómo lo vivió?

Vivir un descenso siempre es duro y fuera del campo fue complicado. Tenía mucha ilusión por jugar en Primera División y lo disfruté mucho. Intenté centrarme en el campo, en aprender y poder jugar con compañeras con más experiencia.

¿Qué supone el Deportivo Abanca después de esa etapa complicada en el Rayo?

Pues una nueva oportunidad para empezar otra vez. También tranquilidad para poder enfocarme en lo que vengo a hacer aquí a España, que es jugar al fútbol, en mejorar y seguir aprendiendo.

¿Se están cumpliendo esas expectativas?

Mucho. Desde que llegué me sorprendió un montón el trato y todo lo que aprendo día a día, pero no solo de los entrenadores, también de las compañeras.

Empezó marcando y con mucha presencia, pero le costó regresar al equipo titular después de varias semanas, ¿qué pasó?

Son momentos del fútbol. Mantener el mismo nivel es lo más difícil. El fútbol va de rachas y yo tuve un buen momento al principio. Con el tiempo eso cambió, pero el resto de jugadoras también tienen sus buenos momentos. La delantera es una posición también en la que se rota mucho y hay que aprovechar las buenas dinámicas de las jugadoras. Cuando yo no la he tenido ha habido compañeras que sí. De eso se trata un equipo.

¿Qué suponen los tres goles contra el Espanyol de la jornada pasada?

Un alivio, la verdad. Soy delantera y lo que más se valora en una delantera son los goles. Llevaba muchos partidos sin marcar y me hizo mucha ilusión porque echaba de menos la sensación de meter un gol. Me vino muy bien, estoy muy contenta.

¿Le afectaba no marcar?

Honestamente, sí. Es mi trabajo y es una responsabilidad que la delantera tiene. Si no marcas, hay una presión que yo personalmente sí tengo. Obviamente, si esa presión es demasiada, es algo que no es bueno, pero hay que saber gestionarlo. No puedo sentirme bien cuando no marco, pero también hay otras funciones en el campo importantes para una delantera.

¿Cómo gestiona esa presión o esos momentos en los que no consigue marcar?

Es complicado. Es algo en lo que estoy trabajando para aprender a gestionarlo. Busco enfocarme en la parte de las cosas que sí puedo controlar y hacer que el proceso sea bueno. Antes del gol hay que hacer otras muchas cosas. Intento poner el trabajo ahí, en cosas que no pueden faltar. El gol también es una consecuencia, no sale solo, el equipo es el que crea las situaciones y las oportunidades.

Aunque la temporada pasada en el Rayo fue diferente, siempre ha estado acostumbrada a marcar muchos goles siempre, ¿era un reto también en el Dépor Abanca?

Yo sabía que para mí esta temporada era un reinicio, como empezar otra vez después de la temporada en el Rayo, pero no tanto a nivel de marcar goles, que al final no depende solo de mí, sino estar en un buen ambiente en el que las jugadoras te ayudan.

¿Ha encontrado aquí en el Dépor ese apoyo?

He encontrado un entorno de mucha confianza, en momentos que yo no confiaba en mí sentí que mis compañeras y el cuerpo técnico sí lo hacían. El fútbol también tiene momentos malos en los que necesitas ese apoyo.

Dice que venir al Deportivo Abanca es un nuevo comienzo, pero en su carrera ha tenido que empezar de cero varias veces. Se fue a Estados Unidos con 17 años, luego a Japón, vino a España...

Para mí el fútbol siempre ha sido arriesgar mucho. Cuando me fui a Estados Unidos no hablaba inglés y tampoco sabía muy bien a dónde estaba yendo, porque no conocía a gente que hubiera vivido la experiencia antes para tener una referencia. Llevo muchos años en los que cambio de equipo cada año, porque creo que los cambios son buenos y que hay que arriesgar. Obviamente también quieres una estabilidad, pero en eso también influyen muchas cosas y hasta que encuentras tu sitio tarda.

¿Sería el Dépor Abanca el lugar ideal para encontrar esa estabilidad?

Creo que sí. El Dépor es un sitio para aprender, para crecer y para tener esa estabilidad. Es un club que ayuda muchísimo, que cuida mucho de las jugadoras. Ese aspecto es uno de los más importantes para mí y quizá por el hecho de ser de fuera es de los más complicados de encontrar.

¿Está muy condicionado eso al ascenso?

Yo lo que busco en mi carrera es mejorar y seguir evolucionando. Aquí puedo crecer en muchos aspectos y eso no cambia si ascendemos o no, es la sensación que tengo.

¿Es optimista sobre las posibilidades de ascenso?

Por las sensaciones que transmiten el equipo y el grupo creo que somos capaces de llegar. Trabajamos cada día para merecer eso y estamos en el camino.

¿Cómo lleva la igualdad en la categoría y que la parte alta sea una montaña rusa constante?

Eso significa que no puedes parar de trabajar. Si aflojas, te comen. Tenemos que mantenernos sólidas en el objetivo. Eso sirve para apretar siempre y no relajarse nunca.