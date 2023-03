Riazor, el anti estrés del Deportivo

“La afición nos quita estrés”, proclamó Óscar Cano en vísperas de un partido marcado en rojo en el calendario y para el que se han agotado las más de 8.000 entradas que puso a la venta el club. Lo más probable es que mañana contra el Castilla se superen los 23.745 espectadores que asistieron al estreno de Lucas Pérez contra Unionistas y que la cifra no se quede lejos de la más alta de la historia de la categoría, los 27.215 de la final del play off contra el Albacete. Eso, lejos de suponer una presión añadida, es un aliciente más para el equipo. Al entrenador deportivista no le preocupa que pueda volverse en contra de los suyos y que aflore el nerviosismo ante el filial del Real Madrid si el partido se mantiene igualado.

“El domingo va a haber tanto nivel en el campo que no creo que a los jugadores les afecte el ambiente, no me preocupa que vaya a haber precipitación. Desde el primer día sentimos que el ambiente que se genera en Riazor es positivo para nosotros. Somos todos parte de una familia y esa energía nos llega de manera positiva, solo hay que irse a los resultados y al proceso para conseguirlos. La afición nos quita estrés porque vienen a disfrutar de su equipo con el mismo entusiasmo que tienen los jugadores”, reflexionó Cano.

El equipo regresa a Riazor para enfrentarse a otro de los máximos aspirantes al ascenso con la garantía que le proporciona su rendimiento reciente en su estadio. El Deportivo encadena cinco victorias consecutivas como local —Racing de Ferrol, Unionistas, Rayo Majadahonda, Mérida y Badajoz— en las que además no ha recibido ningún gol.

El conjunto blanquiazul ha basado su escalada en la clasificación en los últimos meses a partir de ese rendimiento en Riazor y de la solidez defensiva que ha mostrado. Las porterías a cero han sido la norma y Mackay acumula un récord de imbatibilidad que se extiende ya 450 minutos.

Esas cifras le han colocado en una posición cercana al liderato que buscará mantener contra el Castilla en un duelo entre rivales directos. Óscar Cano, sin embargo, evitó darle más importancia de la que tiene. “Como es una liga que habrá pocos puntos entre el que gane y quede segundo a lo mejor un gol puede definir la competición y por eso precisamente no hay un partido que no sea importante. Pero, al mismo tiempo, no hay un partido que sea trascendente. Ganamos al Castilla, le sacamos un número de puntos, pero dos jornadas después pueden estar de nuevo por encima. Es tan difícil sumar en esta categoría y va a estar todo tan ajustado, que me hace pensar que todo es muy importante, pero nada es trascendente”, reflexionó el técnico.

El Deportivo se enfrentará a un equipo que se mantuvo invicto durante 18 jornadas y que ahora ha encajado dos derrotas consecutivas. "Creo que vamos a tener enfrente un equipo con grandísimos jugadores. Me imagino que cuando hagamos uso del balón, que no nos va a durar, será un partido en el que habrá muchos más momentos que otros en el que no vamos a disfrutar tanto de la pelota. Y habrá que hacerse fuertes. También digo que cuando ambos decidamos presionar, vamos a ser dos equipos que pueden quitar el balón en zonas comprometidas”, pronosticó Cano acerca del encuentro que se espera en Riazor.