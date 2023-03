Óscar Cano aseguró tras el empate ante el Castilla que el Deportivo no se conformó en la segunda parte y que desde el banquillo, con sus decisiones, quiso ir a por el partido, también con los cambios. “Mi intención no ha sido protegerme buscando un empate. No ha sido por intención sino por lo que ha ocurrido. Si llega a ser por intención, Max [Svensson] no sale”, defendió el andaluz, que lamentó la igualada en Riazor ante un rival directo. “Me sabe a poco, teníamos muchas ilusiones puestas en este partido, pero dentro de lo malo, no ha pasado lo peor. Tenemos que quedarnos con lo positivo y seguir, no queda otra”, afirmó.

El andaluz recordó que el Deportivo "ha descontado muchísimos puntos" con respecto al liderato desde su llegada. "Es cierto que somos el Dépor pero hay otros muy buenos equipos. No tengo un sentimiento relacionado con que se haya caído el equipo ni se vaya a caer. No es una categoría fácil y estamos más cerca [de la cabeza] que hace un par de horas pero no es para estar satisfechos porque, como siempre, pretendíamos ganar", valoró Cano en referencia a la desventaja con respecto al Alcorcón, que se reduce de tres puntos a dos gracias a la derrota de los alfareros ante el Racing de Ferrol. Sobre el desarrollo del encuentro , Óscar Cano lamentó el cambio tan drástico entre el primer tercio del duelo y el resto del partido. "Hay un choque entre dos jugadores nuestros, sobre la media hora de juego, no sé exactamente el minuto, que deja a Peter solo, y hasta ese momento el equipo ha hecho los mejores minutos del campeonato. A partir de ahí el equipo encaja el gol y hay que reconocer que luego ellos han sido superiores. Son un equipo muy peligroso. Ellos cogieron el dominio y claro que ves que el partido se puede perder", relató en su análisis. "No debemos estar contentos, porque jugamos para ganar, pero en la segunda parte no fue nuestro mejor fútbol. Nos faltaba todo. Perdíamos el balón con facilidad y los últimos minutos fueron un quiero y no puedo. No hemos tenido nuestro mejor día en la segunda parte", recalcó el granadino, que justificó sus cambios y negó que fueran defensivos. "No era un plan de partido para venirnos atrás unos metros. Aun no estando bien, hemos dicho que había que dar un paso adelante porque no nos conformábamos con un solo punto", opinó. En la segunda parte el técnico desplazó a Villares al lateral derecho en vez de apostar por Trilli, el recambio natural de Antoñito para su puesto, una decisión que justificó así: "Trilli es capaz de llevarnos a campo contrario, sube con el equipo, no es un chico que aparezca en una carrera. Con Villares pretendíamos contraatacar, esa ha sido la razón, no otra". Cano reiteró que le da "mucha pena" no haber podido brindar un triunfo a los 26.745 aficionados que estuvieron en Riazor apoyando al equipo. "He sentido que era un día de verdad donde todo el mundo se había movilizado, todo el mundo nos ha hecho sentir que están ahí. No ha sido por no querer nosotros, porque los futbolistas se han vaciado y hay varios con problemas físicos por haber puesto al límite su cuerpo. Creo que a final de año les vamos a dar una gran alegría, estoy convencido", vaticinó el técnico.