Fichajes para ponerles la camiseta en el Deportivo

En el mercado de los retoques o de la desesperación, el Dépor metió bisturí a cierta profundidad. El equipo se sostenía, pero no terminaba de arrancar. Cano se adaptaba, pero no tenía una plantilla a su gusto. Y la secretaría técnica se lanzó a corregir lo que no había salido bien en verano y a complacer a su jefe del banquillo con cinco incorporaciones. Llegaban Lucas, Pepe Sánchez, Lebedenko, Saverio y Arturo, y ocupaban el sitio de Gorka, Granero, Retuerta, Ibai Gómez y Víctor Narro. Cambiaba al 20% de la plantilla, algo que “no es normal”, a juicio del exentrenador del Fabril, Tito Ramallo, que lo achaca también a que Cano no fue el técnico que comenzó la temporada y “es lógico también que buscasen nuevos perfiles”. Maikel incide en que es la mejor demostración de que “algo salió mal” en agosto y que desde dentro veían que “no era suficiente lo que había para ascender”. Pasados cuarenta días desde el cierre del periodo de pases, cuatro de las incorporaciones fueron titulares ante el Castilla y su peso en los planes de Óscar Cano va a más. “Si vienen de categoría superior o de jugar, hay que ponerlos”, solicita Maikel.

¿Cuál es a tu juicio y hasta ahora el mejor fichaje de invierno del Deportivo? Lucas Pérez 18

Lebedenko 3

Saverio 1

Pepe Sánchez 1

Arturo 1 Votar Lucas Ramallo cree que el coruñés empezó “con mucha fuerza, espectacular” y ahora “se está asentando en la categoría”. Aporta “mucho a balón parado y todo lo que genera en los rivales”. Maikel considera que Lucas “debería estar más acompañado” y así “rendiría mejor” como “segundo punta”. Apunta que Lucas “tiene que ser el primero que no debe estar del todo satisfecho” con su rendimiento, aunque esté “por encima de todos”. La ancha espalda de Óscar Cano Lebedenko Tito Ramallo ve el fichaje de Lebedenko como uno de los destacados, viene “de soporte” al equipo, como Lucas. El técnico cree que “se nota” en el ucraniano que, aunque no fuese titular, “tenía minutos en el Lugo”. Maikel apunta que trata “bien la pelota, llega arriba, pone buenos centros y cuenta con un buen disparo”. Su nivel es, a su juicio, “más que aceptable”, aunque asegura que “en ataque aún puede dar más”. 1-1 | Mackay mantiene a flote al Dépor Saverio “Es el jugador número doce del equipo”. Tito Ramallo define el rol que tiene asignado ahora mismo Kike Saverio, que el pasado fin de semana fue titular. Considera que es un futbolista que “viene para aportar variantes” y que “puede estar pagando cierta inactividad”. Maikel ve en él “luces y sombras”, que ofrece “cosas”, pero que luego “desaparece”, lastrado por la larga lesión del talón de Aquiles y la bursitis que le sacó del once a su llegada a A Coruña. Pepe Sánchez El exariete del Dépor cree que el central jienense “puede ser un fichaje importante si Cano sigue apostando por él”. Ante el Castilla “jugó bien, hizo un golazo e irá creciendo”. Ramallo le ve condiciones y apunta que llega para paliar unos evidentes problemas en el equipo. “Es poderoso en el juego aéreo. El Dépor buscaba a alguien así para no sufrir en los balones cruzados”, refuerza. Arturo “Él sabía a dónde venía, el rol que le esperaba y que le tocaba pelear”. Tito Ramallo ve a Arturo asumiendo lo que se le demanda. Maikel desea que aumente su presencia en el campo: “Cano ha tenido oportunidades para meterlo y no lo ha hecho, le podría ayudar muchísimo a Lucas. Su veteranía ante el Castilla, frente a centrales de 20 años, habría sido determinante”. Saverio o Mario Soriano, la gran duda del once Óscar Cano es más de cambios puntuales y graduales que de revoluciones y poco a poco ha ido perfilando un once que apenas va variando. Eso sí, desde hace un mes hay un puesto en el once que va bailando, que no tiene dueño. Es el de interior por la izquierda. Saverio llegó y el técnico lo puso a jugar, pero una bursitis y una subida de nivel de juego de su competidor le relegaron de nuevo al banquillo. De ahí vino Mario Soriano para reclamar un puesto que lleva siendo suyo hace un año. La baja de Quiles ante el Castilla abrió la puerta a que jugasen los dos, aunque al madrileño le penalizó actuar en la banda derecha. El onubense ya ha cumplido sanción y Cano apostaba de nuevo por él, con lo que uno de los dos tiene que salir de los once elegidos. Los próximos días serán claves para decantar la balanza en la gran pugna por el puesto en el aire del equipo titular de León.