Paula Gutiérrez: “Tenemos la suerte de depender de nosotras, de tenerlo en nuestra mano”

Las tres temporadas en el Barça B de Paula Gutiérrez (Viladecans, 2001) marcaron la etapa formativa de la centrocampista, que el sábado se enfrentará a su exequipo en Abegondo (12.00 horas) en un duelo en la cumbre de la Primera Federación FutFem: primero contra segundo. El filial culé, líder, no cuenta para el ascenso, así que sería el Dépor Abanca, su inmediato perseguidor, el que subiría directamente si acabase así la liga. “Ahora tenemos la suerte de depender de nosotras mismas y de tenerlo en nuestra mano”, celebra la catalana, que cumple su segunda campaña en el equipo coruñés, con el que tiene firmado otro año más.

¿Será muy especial para usted?

Siempre es especial jugar contra el equipo que te ha formado tantos años. Para mí es ilusionante, tengo muchas ganas. Es un partido que me motiva, igual que a todas mis compañeras, porque es otra buena oportunidad para por fin dar un golpe sobre la mesa, y es delante de nuestra afición, donde nos sentimos fuertes, y queremos aprovechar eso.

Jugó en el Barça B entre 2017 y 2020, ¿sigue alguna excompañera en la actual plantilla azulgrana?

Ariadna Mingueza. Entonces era su primer año en el Barça B. Ahora su papel es totalmente diferente.

¿Qué recuerdo guarda de esos años, el primero con Jordi Ventura y luego dos con Miguel Llorente?

Yo venía del Espanyol y recuerdo que al llegar te piden un tipo de juego que no estás habituado a jugarlo. Entonces necesité un periodo de adaptación que, para mi gusto, creo que lo asimilé bastante rápido porque, al final, se me identifica por características parecidas a ese juego. Luego lo recuerdo como un disfrute máximo porque, independientemente del rival, siempre vas a hacer lo mismo. Con tantos años practicando lo mismo te acabas entendiendo a la perfección y es lo que a un futbolista, o a mí por lo menos, le gusta.

El Dépor Abanca también quiere ser protagonista, y más en Abegondo. ¿Será un duelo bonito de ver?

Sí, yo creo que para el espectador va a ser de los partidos en los que ilusiona ir a ver a las chicas del Dépor Abanca en Abegondo. Animo a todo el mundo a que se acerque porque los necesitamos. Estamos en un tramo de temporada muy decisivo y a todas la futbolistas nos motiva jugar este tipo de partidos, porque son los que realmente compites contra rivales que te exigen tú mejor versión.

Ellas tienen la ventaja de que no juegan con la presión del ascenso.

Sí. Pienso que tienen esa tranquilidad de que no tienen esa presión que a lo mejor un primer equipo sí tiene. Imagino que ir líderes es ilusionante para ellas. Yo, por lo menos, si estuviese en su lugar, no me gustaría que se me escapase una liga.

Ustedes firman acabar así, porque el segundo puesto les daría ahora mismo el billete directo a la élite.

Si pudiera firmar algo, lo firmaría. Lo que queremos todas es intentar acabar lo más arriba posible y el primer objetivo es asegurar puesto de play off, pero cualquier equipo estaría encantado de ascender directo.

Aunque el play off era el objetivo inicial, ¿ver el ascenso directo tan cerca les hace ser más ambiciosas?

Sí, por supuesto. Ahora tenemos la suerte de depender de nosotras mismas y de tenerlo en nuestra mano. En cambio, otros equipos a lo mejor sí que tienen que mirar solamente a asegurar ese puesto de play off, porque sí que se han quedado algo más descolgados. Nosotras, a aprovechar eso y a disfrutar del proceso. A principio de temporada todos hubiésemos firmado tener la situación que tenemos ahora mismo.

Lleva cuatro goles, pero unas cuantas jornadas sin anotar, ¿tiene ganas de volver a ver puerta?

Sí. Estoy deseando volver a abrir la lata. Cogí una dinámica muy buena, encontraba el gol mucho más fácil, pero las segundas vueltas son más complicadas, todos los equipos aprietan y te lo ponen todo mucho más difícil.

Si le marca al Barça B, ¿lo celebrará?

Es algo que he pensado estos días, pero creo que, obviamente, lo voy a celebrar. Estoy en un club con el que me estoy jugando un ascenso. Tengo el respeto máximo al Barça B, pero es una etapa que ha pasado. Espero que en el caso de que suceda, no siente mal, ni nada. Desde el respeto y desde la simpatía, un gol para mi gusto se celebra, e imagino que así sería, no lo sé.

¿Este año, con Henar, puede soltarse más en ataque?

Sí, que haya venido Henar a mí me da algo más de libertad. Creo que es un perfil en el equipo bastante necesario. Es una maravilla jugar a su lado porque siempre está predispuesta, siempre escucha y siempre antepone el trabajo del colectivo a lo individual.