El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, reconoció esta mañana que el equipo debe mejorar en la parcela ofensiva lejos de casa. El técnico considera que necesitan dar un paso adelante en ese sentido antes de visitar mañana a la Cultural Leonesa (17.00 horas). Cano destacó que el equipo es sólido atrás, pero aún tiene margen en ataque. "El Dépor lo que tiene que hacer es seguir manteniendo esa seguridad en su propia área. Y hacer una mejor gestión del balón y durante más tiempo. Aún sabiendo que no podemos parecernos al equipo que juega en Riazor, es cierto que a nivel de ataque tenemos que generar muchas cosas. Hemos conseguido algo que es importante, que es conseguir ser muy regulares a la hora de recibir, pero hay que hacer muchas más cosas en ataque", reflexionó el técnico esta mañana en rueda de prensa.

Cano también dejó una reflexión sobre los vaivenes emocionales que rodean al equipo, especialmente después del empate de la semana pasada contra el Castilla. El entrenador deportivista recordó que no hace mucho estuvieron a diez puntos del liderato. "Podríamos estar mejor, pero dentro de nuestra ambición no estamos tan mal. Si nos lo dicen después de Badajoz, muchos no nos creeríamos el momento actual", afirmó.

Cano mantiene la duda del lateral derecho debido a las molestias que arrastra Antoñito. Aunque el sevillano se mantiene al margen de sus compañeros, el técnico deportivista no lo descartó para el encuentro de mañana. "Aún no se sabe. Queda fuera del entrenamiento de hoy porque así lo hemos decidido, pero para nada está descartado", manifestó. El técnico, en ese sentido, evitó dar pistas sobre quién sería el encargado de sustituir a Antoñito en el caso de que no pudiera jugar y afirmó que tanto Villares como Trilli tienen posibilidades.