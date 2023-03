Vuelve el ‘casting’ del lateral derecho

El casting del lateral derecho ha vuelto una semana más al equipo debido a las molestias que le han impedido a Antoñito ejercitarse a lo largo de la semana y que lo convierten en duda para el partido del domingo (17.00 horas) contra la Cultural Leonesa. El sevillano tampoco se pudo ejercitar con el resto del grupo en la sesión de ayer y con el paso de los día crece la posibilidad de que no llegue en condiciones después de verse obligado a pedir el cambio frente al Castilla el domingo en Riazor. En apariencia no deberían existir dudas sobre su recambio en el equipo titular, pero el entrenador deportivista, Óscar Cano, sí las tiene.

Trilli, el sustituto natural en el costado derecho de la defensa, apenas ha contado para Cano desde su llegada al banquillo. La prueba más reciente es lo ocurrido el fin de semana pasado ante el Castilla. El canterano no ingresó al campo cuando Antoñito tuvo que retirarse tras solicitar el cambio y el que ocupó esa posición fue Villares.

El centrocampista ya había jugado antes como lateral derecho —lo hizo igualmente el curso pasado debido a la plaga de bajas en el puesto— contra Unionistas para tristeza de un Trilli que apenas ha contado durante una temporada que debía ser la de su confirmación tras operarse del tobillo en verano.

A la espera de lo que ocurra con Antoñito y se aclare si puede llegar en condiciones al partido en el Reino de León, Villares le echó un capote al canterano. “No sé qué va a pasar, habría que preguntárselo al míster. Tanto yo, como Trilli o el propio Antoñito, el que juegue que lo haga lo mejor posible. Anda con molestias, no sé si le van a permitir llegar o no al partido, él confía en llegar. Con lo de Trilli, para un chaval es difícil que falte el titular y no jugar, pero intento hablar con él y ayudarle. Está entrenando bien y si le toca jugar está de sobra preparado”, manifestó el centrocampista vilalbés sobre su compañero.

Cano probó en la sesión de ayer las dos posibilidades, tanto la de desplazar a Villares desde el centro del campo como la de emplear a Trilli como recambio natural. El canterano tendría su primera oportunidad como titular después de cinco meses y medio.

Su última aparición de inicio fue contra el Talavera a finales de septiembre y desde entonces solo ha disputado tres encuentros más, todos como suplente. Especialmente dolorosa fue su suplencia contra Unionistas a comienzos de enero. Todo apuntaba a que sería de nuevo titular por la ausencia de Antoñito, pero el elegido fue Villares.

“Mi responsabilidad es poner a los que mejor le van a venir al Dépor para ganar partidos. Tenemos una exigencia grandísima. Esto no significa que Trilli esté mal, para este partido considerábamos que si íbamos a meter mucha gente por dentro, si íbamos a ser muy protagonistas con jugadores que quieren meter la pelota por donde no cabe, porque son virtuosos de esto como Mario, Isi o Lucas, necesitábamos a alguien o gente por detrás de la pelota que fuesen grandes defensores”, justificó Cano sobre aquella suplencia de Trilli ante los salmantinos. Contra el Castilla, en cambio, prefirió a Villares porque era más rápido al espacio, dijo.