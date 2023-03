El Dépor, sin freno para el ataque

El Deportivo visita mañana a la Cultural Leonesa (17.00 horas) después de dos empates consecutivos que han ralentizado la escalada que protagonizó el equipo desde comienzos de año. El liderato quedó al alcance de los dedos, pero la zona alta está ahora más comprimida que nunca en un momento en el que el conjunto blanquiazul se cuestiona a sí mismo por su rendimiento lejos del estadio de Riazor y por su producción goleadora.

En sus últimos ocho partidos disputados, el Deportivo tan solo ha conseguido marcar más de un gol en dos de ellos, en el empate frente al San Fernando (2-2) y la goleada contra el Badajoz (5-0). En dos de ellos se quedó además sin marcar —ante el Sanse y la Balompédica Linense— y en ambas ocasiones fue a domicilio.

Esos problemas para marcar, maquillados ante el Badajoz por la enorme efectividad que mostró el equipo, se han evidenciado especialmente lejos de Riazor. En las cuatro últimas salidas el conjunto blanquiazul tan solo ha sido capaz de marcar tres goles, lo que se ha traducido en una única victoria, frente al Talavera.

Desde la derrota en Alcorcón los compromisos a domicilio han sido en su mayoría ante equipos de la zona media-baja de la tabla, pero eso no se ha transformado en victorias para los deportivistas. El técnico blanquiazul, Óscar Cano, admitió ayer que deben dar un paso adelante en ese sentido. “El Dépor lo que tiene que hacer es seguir manteniendo esa seguridad en su propia área. Y hacer una mejor gestión del balón y durante más tiempo. Aún sabiendo que no podemos parecernos al equipo que juega en Riazor, es cierto que a nivel de ataque tenemos que generar muchas más cosas. Hemos conseguido algo que es importante, que es conseguir ser muy regulares a la hora de recibir, pero hay que hacer muchas más cosas en ataque”, reconoció el entrenador deportivista.

Cano recuperará mañana a Quiles después de cumplir sanción contra el Castilla, pero aún así no se mostró preocupado por los marcadores cortos del equipo en sus partidos más recientes. “Fuera de casa se hacen menos ocasiones siempre. En La Línea tuvimos las mejores, son pocas y queremos generar más, se hicieron cinco goles al Badajoz, y el otro día en la primera parte hubo ocasiones. Me preocupa que el Dépor no gane estos dos partidos, pero no pone en duda el potencial ofensivo del equipo. Tenemos al mejor jugador de la categoría, y estamos teniendo muchas opciones a balón parado. El equipo tiene muchos recursos para hacer gol. Hay calidad para el gol”, reflexionó el técnico.

Los empates consecutivos ante Linense y Castilla han rebajado la euforia alrededor del equipo después de rozar el liderato. Esos vaivenes, destacó Cano, son habituales y deben convivir con ellos de aquí al final de la temporada. “Podríamos estar mejor, pero dentro de nuestra ambición no estamos tan mal. Si nos lo dicen después de Badajoz, muchos no creeríamos el momento actual”, manifestó.