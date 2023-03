Precaución amarilla en León

El Deportivo visitará mañana (17.00 horas) a la Cultural Leonesa con una amenaza todavía latente. Tres jugadores se mantienen aún bajo la posibilidad de la suspensión por acumulación de tarjetas una semana antes de recibir al Celta B en Riazor. Olabe, Isi Gómez y Antoñito, duda para el encuentro en el Reino de León por unas molestias musculares, podrían perderse el siguiente encuentro en el caso de ver una amarilla.

El equipo repite así una situación parecida a la que ya vivió contra la Balompédica Linense. Entonces también Quiles estaba apercibido antes del compromiso frente al Castilla. El entrenador deportivista, Óscar Cano, tan solo dejó en el banquillo a Isi Gómez y el delantero finalmente vio una amarilla que le impidió jugar contra el filial del Real Madrid.

El técnico blanquiazul advirtió entonces antes de ese partido en La Línea de la Concepción que no tenía intención de reservar a nadie y no parece que vaya a hacerlo tampoco mañana en León. “En mi vida he hecho eso. Los entrenadores, y más en el tiempo que vivimos, mirar más allá del siguiente partido es no entender nada de en lo que se ha convertido el fútbol. Lo que quiero es ganar el domingo en La Línea. Si ahora mismo me dicen que todos y cada uno de los apercibidos se caen para el Castilla, pero que me dan los tres puntos de este domingo... lo firmo ahora mismo”, manifestó Cano.

El mayor problema para el entrenador deportivista este fin de semana será cuadrar el centro del campo por la situación de Isi Gómez y Olabe. Ambos podrían ser titulares en el caso de que Villares tenga que ocupar el lateral derecho por la ausencia de Antoñito. Esa circunstancia condicionaría especialmente el siguiente encuentro frente al filial celeste.

Los tres apercibidos son además jugadores que suelen entrar con asiduidad en los planes del entrenador deportivista. Olabe es fijo en el centro del campo, igual que Antoñito en el lateral derecho, e Isi Gómez también es uno de los más empleados cuando está en condiciones.