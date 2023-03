“Con el gol sentí que ayudaba al equipo después de mucho tiempo”

David Martínez Otero, Davo (Redondela, 2000), dejó atrás el sábado el calvario que atravesó a lo largo de una temporada que se le atravesó por un problema en la rodilla. La conocida como “lesión del corredor” le amargó durante varios meses y frenó en seco al pontevedrés, que el curso pasado fue el máximo goleador del Fabril con 14 tantos. El pasado fin de semana firmó en el descuento una sufrida victoria contra el Atlético Arteixo que mantiene al filial en la cabeza de la clasificación de su grupo de Tercera RFEF a falta de cinco jornadas y con la meta del ascenso en el horizonte.

¿Cómo fueron estos meses?

Difíciles, las lesiones son la peor parte del deporte. Al estar tantos meses lesionado, parece que estás fuera del equipo, entre comillas, porque en realidad no es así. Son muchos meses de gimnasio, trabajo en solitario en el campo... La suerte es que estás en el Deportivo y que te lo hacen todo más fácil.

La lesión le frenó en seco después de una temporada muy buena para usted…

La temporada pasada fue muy buena tanto en lo colectivo como en lo individual. Marqué goles, jugamos el play off... y de repente este año no poder tocar casi el campo por las lesiones es un golpe muy duro.

Ya estaba curtido por un problema en la rodilla en el Choco en 2019, ¿esa experiencia previa le ayudó ahora?

Sí. Fuera por un problema de crecimiento en la rodilla que se me juntó con un fisura en la rótula y que me tuvo diez meses fuera. Por eso esto año lo llevé con más madurez. Por desgracia ya lo conocía de antes y lo asimilé mejor. Estaba más preparado, aunque fastidia más porque estás en el Deportivo, que no todo el mundo tiene esa suerte y quieres aprovechar al máximo la oportunidad.

¿Qué ha sido lo peor de estos meses?

Que es una lesión de las que no sabes muy bien cuánto tiempo vas a estar fuera. Una lesión en el cuádriceps o en los isquiotibiales sabes que vas a volver en dos semanas o un mes, pero con esto no. Al principio era un mes, después tres, seis... Ves que estás cerca de volver y es otro mes, avanzas y dos semanas... Te comes mucho la cabeza, pero al final salió bien.

¿Dolía más no poder participar con la temporada que están haciendo?

Fastidia más. Por suerte hemos estado siempre arriba y tienes más ganas de poder ayudar al equipo para seguir ahí. No es muy diferente al año pasado, por ejemplo, que estuvimos luchando por el play off y es un plus también para intentar ayudar.

¿Qué significó ese gol del otro día contra el Atlético Arteixo?

Fue un cúmulo de cosas y muchas emociones juntas. Fue en el minuto 90, después de mucho tiempo lesionado, un gol que dio tres puntos al equipo... Por eso lo celebré con esa rabia y fue tan emotivo.

¿Se quitó un peso de encima?

Un peso no, pero sí que por lo menos sentí que ayudaba al equipo después de mucho tiempo. Si puede ser así con goles, mucho mejor.

Siguen líderes y quedan cinco jornadas para el final, pero la ventaja es de solo dos puntos, ¿cómo lo llevan?

Quedan quince puntos y pensar en el ascenso creo que sería un error. Lo que hay que hacer es centrarse en el partido en Redondela contra el Choco, que aunque está en la zona de abajo jugar fuera de casa siempre es complicado.

Se da la circunstancia esta semana de que juega contra el equipo desde el que dio el salto al Fabril, que a Riazor viene el Celta B y que usted también estuvo en las categorías inferiores celestes...

La situación del Choco me da mucha pena. Llevaban diez años en Tercera y esta temporada no han tenido suerte. En Redondela estos días me lo recuerdan porque le tengo mucho cariño. En el Celta ya fue hace mucho tiempo, estuve cuatro años de alevín e infantil.

¿Cómo afronta lo que falta de temporada?

Aún me falta para estar al cien por cien porque llevo mucho tiempo sin entrenar al mismo ritmo del equipo. Espero poder sumar los máximos minutos posibles. Los que tenga espero poder ayudar como este fin de semana. Lo más importante ahora es el equipo.

Su hueco esta temporada lo han compensado entre Martín Ochoa y Mario Nájera, ¿cómo los ve?

Lo de Martín tiene mucho mérito porque es todavía juvenil. Ojalá siga así porque a lo largo de este año ha mejorado un montón. Tiene mucho gol y eso para un delantero es lo más importante.

¿Cómo conviven lo más veteranos del equipo con ese grupo de los campeones juveniles que se han afianzado en el Fabril?

Veteranos entre comillas porque también somos jóvenes (ríe), pero Nájera dio un salto muy grande, también Jairo... Ese grupo de juveniles están dando muy buen nivel este año, ojalá se le abran las puertas arriba. Si alguien lo hace bien, es buen jugador y lo demuestra debería tener una oportunidad.

Usted estuvo a punto de poder jugar la temporada pasada con el primer equipo, llegó a ir convocado...

Estuvo cerca de darse. Miku y Quiles no estaban disponibles y solo estaba Noel como delantero. Siempre tienes esa pequeña ilusión, porque el Deportivo es un club histórico y te queda esa pequeña pena. Me hubiera gustado mucho.

Acaba contrato en junio con el club, ¿cómo se plantea el futuro?

De momento no sé nada, pero tampoco quiero pensar demasiado en eso. Quedan cinco jornadas y quiero dar lo mejor de mí en este tiempo, aportar en los minutos que tenga y ayudar al equipo. Cuando acabe la temporada ya se verá. Aquí estoy muy contento, me costó adaptarme los primeros tres o cuatro meses porque estaba solo fuera de casa, pero me gustaría renovar.