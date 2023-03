Estuve en León el domingo y lo de la afición del Dépor fue alucinante. Me consta que a Salamanca va a ir tanta gente. Realmente lo de la afición del Deportivo no tiene nombre, me parece espectacular. También digo que cargar contra el entrenador, en este momento, no es bueno, porque puede generar dudas y miedos, y ahora ya no estás en el momento de cambiar el entrenador ni nada. Te la tienes que jugar con lo que tienes. Lo que tienes es lo que hay, y tienes que ir a muerte con ello.

Estamos en la pomada, en la pelea por esa primera plaza, porque el Alcorcón no se ha distanciado demasiado. En dos o tres partidos todo puede cambiar y ponerte ahí arriba. Lo de los silbidos no lo veía acertado como jugador ni lo veo acertado ahora, sobre todo en estos momentos. Quizá en otro momento, por ejemplo al principio de la temporada, pues sí, pero ahora generar dudas no es bueno. Es lo que hay, te puede gustar más o menos pero hay que apoyar, como esta afición lo lleva haciendo toda la temporada. Ganar fuera de casa es difícil, y más en esta categoría. En mi opinión es un poquito más fácil jugar en categorías superiores porque los equipos se abren más, van a jugarte de tú a tú. En cambio, en este tipo de categorías, y más como pasó contra la Cultural, que venía de una racha negativa, hay veces que abrir el equipo y crear ocasiones fuera de casa es más difícil. En mi opinión creo que no vamos mal encaminados en el sentido de que la victoria en casa, más todo lo que se pueda arañar fuera, te va a suponer que estés metido en la pelea cuando falten cuatro o cinco jornadas para el final. Lo malo es cuando falle esa media, porque en el fútbol no siempre dos y dos son cuatro. Tras estos tropiezos, ahora al Dépor le viene la presión de tener que ganar en casa sí o sí el domingo al Celta B, porque si no, entonces sí que se complica todo mucho más. En cuanto al partido de León, creo que la Cultural lo hizo bien. Tras marcar se encerró más y el Dépor no tuvo la frescura ni las ideas para revertir ese gol. Si hubiese entrado la de Quiles, el partido hubiese sido totalmente diferente. Fue una pena, pero tampoco tuvimos muchas ocasiones.