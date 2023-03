Pablo Martínez analizó esta mañana la derrota del Deportivo en el Reino de León, donde el equipo coruñés completó otro partido muy flojo a domicilio, como suele ser habitual lejos de Riazor. "Puedo entender que la afición esté enfadada pero tiene que estar enfadada con el equipo porque hemos fallado nosotros. El míster nos dio las cosas que tenemos que hacer para ganar, pero hemos fallado. Podemos perder partidos, pero de esta manera, no. Hemos perdido muchos duelos, yo el primero. El míster no está en el campo jugando. Sabemos lo que hemos fallado a nivel personal y colectivo. Puedes perder, pero dándolo todo", argumentó el central.

Reconoce que el Dépor no se vació sobre el terreno de juego y eso, advierte, es algo que no puede volver a repetirse. "Pienso en la afición, que hace kilómetros para vernos y ve un espectáculo así, y me cuesta mucho. No dejarlo todo en el campo, no puede pasarmás. Hablo de mí también. En este partido no hemos dado todo", resumió el hispanofrancés.

"Sabemos que en casa podemos ganar a todo el mundo pero fuera de casa somos un equipo normal y hay que cambiar esas cosas. Hay que arreglarlo. No me gusta perder pero está bien perder un partido en este momento, te pone la cabeza fuerte. Si no respetamos el fútbol, no vamos a ganar un partido. Fuera no jugamos como tenemos que jugar. Todo el mundo pasó mal el día de descanso. Me gusta ver que la gente que viene a entrenar está muy concentrada en lo que tenemos que hacer", comentó tras reencontrarse con sus compañeros esta mañana en Abegondo.

Martínez respalda a Óscar Cano y hace autocrítica, individual y colectiva. "Sabíamos lo que teníamos que hacer, hemos fallado nosotros. El míster está animado, confiamos en él y él confía en nosotros. Hay que dejar de hablar, llega un partido muy importante", indicó en referencia a la visita del Celta B el domingo a Riazor. "Hay que trabajar, dejar de hablar y estar concentrados en el campo. La afición espera eso, que dejemos de hablar y juguemos como tenemos que jugar", añadió el defensa del Deportivo.