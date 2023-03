Las amenazas al pleno de Lucas Pérez

La semana ha empezado llena de pequeños sobresaltos para Lucas y para el Deportivo. El coruñés se levantó ayer por la mañana con 39º de fiebre y los médicos le aconsejaron no acudir a las instalaciones del estadio municipal de Riazor y recuperarse en casa. Este contratiempo le obligó a no pisar el césped por segundo día consecutivo tras hacer trabajo de gimnasio en la jornada previa. El hombre del pleno ve amenazada su condición de imprescindible a tres días del duelo ante el Celta B y en uno de los momentos bajos de la temporada.

El coruñés, eso sí, no está ni mucho menos descartado para el encuentro de este fin de semana, dado que son dolencias leves y dada la importancia del choque. “Yo cuento con que va a estar, no se me pasa por la cabeza que no vaya a jugar. Hasta el domingo hay tiempo”, aseguró ayer por la mañana el capitán Ian Mackay ante una hipotética baja del ariete de Monelos.

La ausencia de Lucas Pérez no será ni mucho menos menor para el Deportivo. Desde que le felicitó el año al deportivismo regresando a casa el 31 de diciembre ha jugado todos los minutos de los once partidos que ha disputado desde entonces. Desde el partido ante Unionistas hasta el de la Cultural del pasado fin de semana, en todos esos encuentros ha estado Lucas en la punta de ataque y en ninguno ha visto el cartelón de las sustituciones con su número. 990 minutos más descuento. Pleno.

Su importancia se mide en la cuota de participación y también en sus tantos. Lleva seis en esos once duelos, aunque su incidencia goleadora se ha concentrado en cuatro partidos y ha ido menguando. Hizo un doblete en su estreno ante Unionistas y otros dos goles al Badajoz. Antes y después ha atravesado dos rachas sin golear de cuatro y de tres partidos seguidos sin marcar, que es en la que se encuentra ahora mismo.