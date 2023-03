Rubén Díez: “Es entendible, pero no fue agradable que le cantasen a Óscar Cano; estamos tristes”

Rubén Díez (Zaragoza, 1993) se reconstruye junto al Dépor tras la derrota en León, mientras sigue maravillado con la experiencia en A Coruña y con lo que supone jugar en un campeón de liga. El pivote, vecino de Monte Alto, habla de las prisas de los jóvenes al dar el salto, de la ansiedad de su equipo por tener la pelota e imagina un futuro de blanquiazul.

¿Cómo ha sido la resaca tras la derrota en León?

Ahora bien, pero los primeros días estás jodido, porque veníamos en buena dinámica, de ocho partidos sin perder y teníamos toda la ilusión de seguir metidos en la pelea y, sobre todo, de recortar puntos. A partir del miércoles y ya hoy jueves (por ayer), encarando el partido del fin de semana, que es igual de importante o más que el de la semana pasada.

¿Cuesta dormir? ¿Es mejor que no le hablen en casa tras algo así?

Cuesta un poco, sí. Es darle vueltas al partido y a distintas jugadas en concreto que te pueden marcar. Vivimos una derrota, pero tuvimos antes ocasiones en las que nos pudimos adelantar y cambiarlo todo. Los primeros días cuesta asimilarlo, dormir, porque también estás de mal humor y, en realidad, triste. Al final, entrenas toda la semana para conseguir los tres puntos y a veces puedes llegar a pensar que no te ha dado, que qué has hecho mal, que qué podías haber hecho mejor. El fútbol también tiene rivales y buscan lo mismo que nosotros. Ni cuando va todo bien es superbonito ni nos tenemos que dejar llevar ni cuando va mal debemos ser pesimistas. Hay que intentar buscar el equilibrio. Quedan diez partidos y estamos seguros de que vamos a dar guerra y lograr el objetivo.

¿Hablan más en el vestuario? ¿Nota al grupo removido, más vivo?

Tenemos la suerte de que hay una caseta muy fuerte, muy sana en la que se habla, cuando va bien y cuando va mal entre comillas. Y siempre para mejorar y para crecer porque todos hemos venido con el mismo objetivo y todos queremos lo mismo. Todos remamos en la misma dirección.

¿Por qué cambia tanto el equipo cuando no juega en Riazor?

Es más complicado, es cierto, pero no es excusa. Planteamos los partidos de la misma forma, pero no sabría encontrar una explicación.

Se les ve muy incómodos...

Es cierto, pero el rival tiene importancia. Aun así, últimamente... El otro día tenemos varias ocasiones que si nos adelantamos, como en Talavera o Fuenlabrada, ya es complicado que no lo saquemos. El otro equipo viene al ataque, a presionarnos arriba y hay más espacios y arriba podemos ser determinantes. No sabría decir una explicación. Ojalá supiese el por qué.

Acaba el partido, van a saludar al fondo y la gente enfadada canta contra Óscar Cano. ¿Qué le pareció?

Hablo por mí y por cualquier jugador de la plantilla o de otro equipo. Es algo que no pasa solo aquí. La primera cabeza que suele rodar es la del entrenador, eso es el fútbol de hoy. A ninguno jugador le gusta que a su entrenador le canten eso. Es entendible, porque la afición tiene el derecho a expresarse, pero evidentemente por cómo es el vestuario, por cómo es el cuerpo técnico con nosotros y por cómo trabajamos, para el jugador no es agradable. Sería igual que si se pitase a un compañero. Para nosotros el cuerpo técnico es uno más. Estamos un poco tristes por eso. Somos los jugadores los que ganamos, perdemos o empatamos. Hay que diferenciar un poco.

Ya estuvo con él en Castellón. ¿Le nota tocado o alicaído estos días?

En Castellón vivimos casi un descenso y un ascenso y su forma de trabajar es la misma. Tiene la suerte de que puede relativizar los contextos negativos y positivos e intentar trabajar sin dejarse influir por el resultado. Yo lo veo bien, con ganas. Él transmite ilusión de que llegue el próximo partido para sacar los tres puntos e intenta que la gente esté feliz. Cuando tienes una derrota, no puedes estar contento, pero a medida que pasan los entrenamientos, él quiere que haya un entorno positivo y es lo que debe prevalecer para que el jugador deje el partido atrás, siempre corrigiendo errores.

¿Se siente asentado e importante en el Deportivo?

Muy bien. Por suerte lo juego casi todo y he encajado muy bien el vestuario. También es cierto que es muy fácil, porque al final la gente que hay es buena, espectacular, porque a los que llegamos nos acogieron de maravilla. Estoy muy cómodo y feliz por el club y en la ciudad. Futbolísticamente, la llegada de Óscar Cano me dio un plus de protagonismo y estoy cómodo tanto de mediocentro como de interior.

¿Le da más importancia a estar en el Deportivo al venir de abajo?

Por mi trayectoria, no ha sido fácil llegar al fútbol profesional y, conforme tienes más años, piensas en todo. Lo que más me importa ahora es mi día y día y aquí es espectacular. Tenemos una infraestructura de Primera y lo que te hacen sentir es que eres lo más importante dentro del club. Estoy feliz porque esa sensación no la había sentido jamás. Mira que he estado en sitios que me han cuidado y que han estado pendientes, pero el trato que tengo aquí es distinto. Es un club especial en España y estoy feliz de formar parte de ello.

Con todo ese recorrido, ¿le sorprende la impaciencia que hay en los jóvenes por jugar al alto nivel?

Es lo que pasa también en la sociedad en general. Hoy en día es muy complicado, aquí y en todos los lados, salir de juveniles o llegar al primer equipo en el primer o segundo año del filial, ser importante. Por cabeza no acabas de entender muy bien el juego. Tienes muy buenas cualidades, pero siempre te falta o ese plus de regularidad, que es lo que te marca estar a un nivel u a otro. A mí me gustaría que la gente joven tuviese paciencia, que aprovechase las oportunidades que pueda tener. Y me refiero a entrenarse con el primer equipo dos días o de manera más continuidad. Hay que disfrutar de eso, no ser impacientes y querer todo ya, porque es complicado. Hoy en día, además, físicamente el fútbol ha dado un paso adelante y no es tan técnico. Hay que tener un poco más de paciencia y que estén mejor aconsejados desde fuera.

¿Se obsesionan con quemar etapas y no disfrutan de nada?

La gente también ve muchos casos como el de Pedri o Gavi, pero no es lo normal. Lo normal es que el joven esté dos o tres años en el filial y que apure la etapa sub 23 y luego a ver qué pasa. No es un fracaso salir de un filial e ir a un Segunda B, no lo es. Te tienes que buscar la vida. ¿Cuántos futbolistas hay y cuántos equipos hay? Por pura lógica y porque no cabemos todos, cada uno debe intentar hacer su camino y disfrutar porque no sabes cuándo se puede acabar esto. Por eso, yo hoy le doy importancia al día a día.

¿Habla de todo esto con ellos?

Aquí tenemos a Trilli y a Yeremay y, no tener una charla, pero sí a veces intentas decirles, en ciertos momentos de un entrenamiento o cuando te sale, que sigan entrenando bien, que tengan cabeza fría para madurar antes porque el potencial lo llevan de serie, que sigan así, porque al final el trabajo diario es para ellos. Eso no se puede olvidar. Yo tengo que entrenarme bien y estar bien. El problema es cuando te ponen y no estás preparado, ese es el verdadero problema.

¿Le da vueltas a los partidos?

Sí, tanto a acciones conjuntas como individuales. Alguna mía que pudiese haber tenido otro desenlace y me como la cabeza, pero siempre con el fin de buscar una solución, no de machacarme. No, eso no.

¿Se le vio cansado en la segunda parte ante el Castilla?

Sí, puede ser. La primera parte fue muy buena y el ritmo, muy alto, presión alta. Lo hicimos los 45 minutos. Al descanso, ya te vas más cansado de lo normal, pero en la segunda cuando ya estás todo el rato dominado y se juntaban tres chavales del Castilla y no llegabas, porque no robábamos ningún balón... Físicamente pegas un bajón, también psicológicamente. A nosotros nos mata.

Cuando no tienen el balón parece que les genera ansiedad...

Es uno de nuestros problemas. Cuando no lo tenemos, nos agobiamos. Y a veces no es nuestro y no está pasando nada y no nos crean peligro... Lo tenemos demasiado, pensamos que por no tenerlo nos dominan, nos crean peligro y muchas veces no es así. Vemos partes de partido luego y no pasa nada. Estamos bien plantados, juntos y no pasa nada. Ese afán de tenerlo, de ser todo el rato dominadores con balón, es algo que viene en nuestra contra, nos agobia y es uno de los puntos que debemos mejorar. Hacernos fuerte sin él nos dará un plus.

En Riazor se les ve ansiosos...

A veces la situación del partido hace que nos aceleremos. En casa, en los primeros quince o veinte minutos, siempre tenemos un montón de ocasiones y cuando no nos ponemos por delante, parece que tiene que ser todo el partido así y es muy complicado. Ese ritmo, sostener todo el rato un vendaval, es complicado durante 90 minutos. Tenemos que gestionar esas emociones que tenemos dentro del campo.

Pasó por varios equipos y, aunque vino cedido, ¿ha pensado en echar raíces en A Coruña?

No he pensado más allá, porque por desgracia vengo cedido sin opción de compra. A mí me habría gustado que hubiese alguna opción de quedarme, porque estoy muy a gusto por el club, los compañeros y la ciudad. Sí que me gustaría seguir más años aquí, pero es una decisión que no depende de mí. Yo intenté que hubiese una opción, pero por otras circunstancias no se pudo dar. En verano a ver qué pasa. También es cierto que yo ahora no tengo la cabeza en eso porque hay cosas más importantes que lo que pueda pasar en un futuro.