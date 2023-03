El Dépor ya es heptacampéon

El Deportivo ya es oficialmente un club heptacampeón. A la Liga, las dos Copas del Rey y las tres Supercopas sumó ayer un nuevo título nacional, el séptimo en su historia después de que la Federación confirmase a la entidad blanquiazul como legítimo vencedor de la Copa España de 1912. Faltaba tan solo esa oficialidad por parte de la RFEF, porque no había discusión de que el Deportivo se había impuesto al Vigo (4-3) en aquel torneo organizado por la Federación Española de Clubs de Foot-ball (FECF) en medio del cisma que vivía por aquel entonces el fútbol español.

Ese título permaneció en el olvido hasta que el periodista coruñés Rubén Ventureira lo rescató mediante la investigación que cristalizaría en el libro De la Sala Calvet al título olvidado. Albores del RC Deportivo 1901-1912, que explora los orígenes del Dépor. De la mano del club trasladó la reclamación a la Federación y ayer era un deportivista más feliz y al mismo tiempo orgulloso de su trabajo. “Estaba muy seguro de lo que tenía entre manos. Cuando se lo expuse al club ellos también lo vieron claro. Luego ha venido todo ese respaldo que agradezco del club y de la afición, que desde el primer momento se ha volcado con esto, se lo ha tomado con mucho amor y también con humor, que es igual de importante”, proclama sobre ese séptimo título que adorna ya el palmarés deportivista. “Agradezco todas las reacciones a este trabajo, porque también es un reconocimiento al estudio y la investigación de la historia de la ciudad. Es bonito también que este tipo de labor, que requiere mucho esfuerzo y tiene poco reconocimiento, de vez en cuando lo tenga”, añade Ventureira.

A ese arduo trabajo de investigación para reconocer la Copa España de 1912 —también llamado Concurso España— le faltaba el visto bueno de la Federación, que llegó ayer junto al reconocimiento de la Copa de la República de 1937 para el Levante. Rubén Ventureira, sin embargo, nunca tuvo dudas de la legitimidad de ese título. “Lo tenía completamente seguro por un hecho muy sencillo. Yo llegué a una conclusión y es que, si esta es la misma Federación que organizó cuatro Copas del Rey/Campeonato de España en aquellos años y esos cuatro títulos figuran en el palmarés del Barça, el Athletic y el Real Unión de Irún, si al Dépor le dicen que no tendrían que quitárselas a ellos. ¿Si es la misma entidad la que los organiza valen para unos y para otros no?”, razona. “Esta decisión zanja cualquier tipo de duda, que yo nunca tuve, en torno a la oficialidad de esta competición, es un aval definitivo y viene a refrendar lo que yo decía y el club compartía conmigo”, destaca Ventureira.

Para conseguir esa oficialidad fue clave la aparición del trofeo, que el responsable de patrimonio e historia del club, Lois Novo, localizó entre los más de 1.500 que la entidad inventarió durante la reforma de la sede de la plaza de Pontevedra. “Eso acreditaba que el que la había ganado era el Dépor, porque yo sabía que iba a haber tensiones. Sabía que desde Vigo se iba a cuestionar esto y necesitábamos tener la copa. ¿Quién la ganó? Pues el que la tenía”, resume Rubén Ventureira.

Tener el trofeo permite además que el título se vuelva tangible, material y diferenciable de los otros que posee el club. “Es algo más anecdótico, pero a mí me escocía. Para ponerlo en el palmarés del club no sabíamos qué poner ahí. Sabemos cómo es la silueta de la Supercopa, de la Copa del Rey y de la Liga, pero de esto no, iba a quedar tristón. Me gustó mucho que apareciese porque de hecho el club ya la ha incorporado”, apunta el autor de la investigación.

El Deportivo suma así un título que figura en su palmarés y en el de nadie más. “En la historia del fútbol español solo lo tiene el Dépor, porque solo se completó una edición. Se jugaron otras dos más, pero no se concluyeron. Es por tanto un título único, lo que también tiene su gracia”, explica Ventureira.

Una singularidad más para un club como pocos. “Es un club singular y sobre todo con mucha historia. Lo digo por aquellos que dicen que es un invento de los 90. En 1912 estaba ganando títulos el invento de los 90”, presume Ventureira.