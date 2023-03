El técnico del Deportivo, Óscar Cano, mostró su satisfacción por el importantísimo triunfo ante el Celta B. “Ha ido bien la cosa. Me alegro muchísimo por nosotros y por la gente. Lo más importante es que el equipo no se rinde, no baja los brazos y sigue obteniendo buenos resultados como este”, afirmó el andaluz, que enfoca ya hacia la visita del próximo fin de semana al campo de Unionistas, donde espera encadenar un segundo triunfo consecutivo que permita entrar en una dinámica positiva de cara a la recta final. Su “ilusión” es enganchar una serie de triunfos consecutivos que permita alcanzar esa ansiada primera plaza. “Esa es nuestra ilusión, para eso trabajamos y es el momento preciso para que eso ocurra. Sería la hostia que pudiéramos hacerlo la semana siguiente, porque es muy importante, y estoy seguro de que si somos capaces de hacerlo bien en Salamanca, el equipo va a entrar como un cohete en las últimas ocho jornadas que quedarán después”, indicó.

Tuvo que escuchar algunos pitos durante la presentación de las alineaciones, pero trata de aislarse de esa serie de aspectos que no puede controlar. “Yo no soy importante. Yo trato de abstraerme de este tipo de cuestiones. Tenemos que venir aquí teniendo clarísimo a qué venimos. En el momento en el que el deportivismo ve que con algún resultado nos alejamos de lo que hemos venido aquí [a lograr, el ascenso], ellos se manifiestan, y es cultural que sea contra el entrenador, en Coruña, en Vigo, en Madrid, en Múnich, en Caravaca y en cualquier sitio”, razonó Cano, centrado única y exclusivamente en su trabajo como entrenador. “Tenemos que estar limpios de cabeza para transmitir a los chicos que hay que seguir. Hay una cohesión extraordinaria entre todos los chicos y eso es lo más importante, que no se pierda eso. El que no sea capaz de gestionar momentos buenos o malos, es que no puede dedicarse al fútbol. El peaje que hay que pagar por estar en un club tan grande es precisamente eso”, añadió.

Sobre el desarrollo del encuentro ante el Celta B, reconoce el entrenador que la expulsión del celeste Medrano “condiciona todo”. “El partido tenía máxima igualdad. Once para once, ellos cuando tenían la pelota generaban incomodidad entre nuestra última y penúltima línea, pero lo hemos corregido bien con Villares. Hemos tenido una clara, creo que de Mario, y ellos no han tirado a portería, esa es la realidad”, relató antes de referirse a esa jugada tan determinante. “Luego la expulsión condiciona todo, en este caso a nuestro favor, pero esto es el fútbol. A veces te toca remar con uno más y a veces le toca al rival. Hemos hecho una buena gestión de la segunda parte. Con uno más lo que suele ocurrir es que la gestión del balón se precipita y los chicos han hecho una gran gestión de la pelota y han sido pacientes. El cambio de Max [Svensson] ha ayudado y luego tenemos a un jugador [Lucas] que es de otra categoría y es muy certero. Estoy orgulloso del trabajo de los chicos y satisfecho porque tenemos tres puntos más”, reconoció.

Giráldez, elegante

El entrenador del Celta B, Claudio Giráldez, analizó con elegancia el partido y también la acción de la expulsión. “Los árbitros son igual de buenos o malos que nosotros, que estamos en la misma categoría. No entro a valorar si es o no [expulsión], creo que la primera no es ni falta”, dijo el técnico visitante.