El Fabril de los descuentos: “Nos dan por muertos y sacamos la garra”

Un Fabril imberbe tira de veteranía y resiliencia para abonarse a los goles victoriosos sobre la hora y ya ve en el horizonte el ascenso directo a Segunda Federación. Pasó hace una semana ante el Atlético Arteixo, ocurrió este domingo en Redondela frente al Choco. “Cuando nos dan por muertos, sacamos la garra, el orgullo y la confianza. La hemos demostrado en varios momentos de esta temporada”, admite el mediocentro Brais Val, un fijo para Gilsanz. El pinchazo del Arosa sirvió de “aliciente” para que apretasen y llegase ese tanto polémico de Jesús Ares. Su gran rival se queda a cuatro puntos cuando solo hay doce en juego. El pivote, aun así, no se relaja. “Lo vemos muy cerca (el ascenso), pero el entrenador ya nos dijo que no podemos aflojar lo más mínimo porque esto es muy exigente y nos quedan partidos difíciles y, como pensemos que está todo hecho, nos lo van a quitar. Tenemos que apretar los dientes para luego ya disfrutar”, razona.

Brais Val, a sus 20 años, aporta el equilibrio y hasta la experiencia a un Fabril que alinea a juveniles, pero que ha sabido convertirse en una roca en defensa. Solo 17 goles, de los menos goleados de Tercera. Esa solidez ha llegado de forma gradual y tiene un responsable. “Es, en gran parte, gracias a Óscar (Gilsanz). Somos jugadores de cantera que toda nuestra vida nos entrenamos con balón, el ataque, y todo ofensivo, y llega Óscar y le da la misma o incluso más importancia a la defensa, a tener las líneas juntas”, cuenta y se reafirma. “Y el resultado se está viendo ahora. Desde su primera temporada lo trabajamos y el año pasado lo mejoramos más”, asegura.

Ese cambio de chip puede dar un ascenso y también mejores jugadores profesionales en un futuro. Ser un futbolista completo y no solo tener clase. “Desde que llegué al Dépor me sorprendió muchísimo la calidad que había”, apunta. “Y nos vino muy bien Óscar como entrenador. Son chavales con mucha calidad, con talento, pero a la hora del trabajo, de ser insistentes les costaba. Óscar se lo está imprimiendo y se está viendo. Jairo es mucho mejor y los demás de 2003 o 2004 van a ser mucho mejores, cuando asuman que no todo es tener el balón, no todo es atacar, juego ofensivo, sino saber cambiar el rol y hacerte más completo”, cuenta.

Es un aprendizaje que les debe llevar a cotas mayores. El proceso no será inmediato y hay que ser realistas con el presente, pero también aprovechar los momentos. “Debemos ser conscientes de cuál es el objetivo del primer equipo, que es el ascenso, y agradecer y disfrutar cada oportunidad, ya sea entrenar o jugar, para seguir dando pasos, de cara al futuro. Es verdad que es difícil que un jugador del filial pueda entrar porque el primer equipo tiene una plantilla amplia y, salvo que haya lesiones...”, admite quien ya debutó la pasada temporada en liga y en Copa en Guijuelo.