Pocos sentimientos más complicados de explicar que el de ser coruñés. Da igual si uno da con sus huesos en Madrid, en Vietnam o en la Luna: es difícil que deje de sentirse, por lejos que se encuentre, parte de la ciudad. Quique Cruzado reside desde hace años en la capital, lidera un grupo, Caballo Prieto Azabache, que va subiendo escalones en la intrincada escalera de la música indie. Pero de reojo, y en la distancia, nunca ha dejado de mirar al Deportivo.

El año pasado, su nombre saltaba a la palestra por la publicación del tema Magnate y Mecenas, una canción dedicada a Amancio Ortega en la que pedían al empresario que comprase el Dépor y devolviese al equipo a sus días de gloria. Ortega no respondió por el momento al órdago, pero Cruzado no ha cejado en su empeño de llevar al club coruñés allá a donde vayan él y su música. Lo dejó clara hace diez días cuando se subió al escenario del festival South by Southwest de Austin, Texas, ataviado con los colores del equipo. “Con la canción de Magnate y Mecenas queríamos que la peña supiese en qué año ganó el Dépor la Copa. Con esta camiseta, lo mismo”, dice el vocalista de la banda.

A diferencia de al equipo de su amores, a Caballo Prieto Azabache no les ha ido nada mal este año, en el que han recorrido las salas con su disco Nº1. “Lo presentamos en la sala Sol, en Madrid, y llenamos. Entre unas cosas y otras, y con la pandemia de por medio, habíamos tardado un montón en sacarlo. Así, ensayo error, adelantamos cinco singles que tuvieron buenas críticas. El año pasado tocamos en festivales, como el Monkey Weekend, y en los Conciertos de Radio3”, enumera el músico.

Multipropuesta

Lo que no se esperaban era ser uno de los grupos seleccionados para tocar en Austin, un festival que trasciende a la etiqueta y se posiciona como una auténtica convención en la que confluyen música, tecnología, cine y las más diversas manifestaciones culturales. “Hay un rollo cultural muy guay. La ciudad en sí es muy indie, tiene un cine independiente muy potente. Se juntan bandas de todo el mundo durante siete días y hay conciertos en todos los locales del centro, ya sean tiendas o restaurantes”, cuenta Cruzado.

De Texas se marcharon hace unos días con seis conciertos ofrecidos y muchas buenas sensaciones bajo el brazo, pero sobre todo con la satisfacción de haber llevado al Deportivo más allá de sus fronteras, como antaño.