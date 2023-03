El Deportivo visita mañana (19.00 horas) a Unionistas con la mirada puesta en lograr una victoria que le permita colocarse con los mismos puntos que el Alcorcón en el liderato. Esa circunstancia, sin embargo, no es decisiva para Óscar Cano a estas alturas de la competición. El técnico le dio importancia relativa a que el equipo aún no haya sido líder, a la espera de que lo sea a final de temporada.

"Estábamos lejos hace muchas jornadas, desde hace tiempo no lo estamos y eso tiene mérito. Nos vimos a mucha distancia y los jugadores creyeron, no es fácil. Lo importante es acabar el primero, no haber estado antes. Tenemos muchos enfrentamientos directos, pero ahora son tan difíciles los equipos de arriba como los de abajo por lo que nos jugamos. No hay tanta distancia entre los equipos, está todo muy igualado", reflexionó esta mañana Cano antes del entrenamiento.

El partido llega marcado por la ausencia por sanción de Antoñito y su posible sustituto en el equipo titular. Trilli no parece que tenga todas las papeletas tras una temporada sin protagonismo, pero Cano dejó la puerta abierta a su presencia. "Trilli es opción si su salud se lo permite", señaló.

El favorito para ese puesto es Villares por la "versatilidad" que ofrece. "Villares es un jugador que tiene como bandera la versatilidad. Hablo mucho del tema Villares con gente del fútbol de aquí y de fuera. Y hay gente que lo asemeja a Valverde. Incluso me han dicho de probarlo cerca de Lucas. Nosotros podemos tener nuestra idea, pero puede ser bueno en cualquier lugar. Entre centrales me atreví a ponerlo y lo hizo fenomenal con el Castilla y el otro día. Pero hay que analizar cómo construyen los ataques el rival", argumentó el técnico.

El papel de Rubén Díez, en un momento de forma bajo en la temporada, también es una de las incógnitas antes del partido. "Es verdad que no está en su mejor momento. Cuando está bien a lo que se juega lo marca él. Tiene esa virtud. Pero hay que ver qué ha pasado. Ha tenido dos o tres procesos de salud. En Ceuta, luego tampoco entrenó al ritmo de los demás en dos o tres semanas, y ha tenido dos partidos muy exigentes contra el Castilla y el Celta B. Vamos a ver cómo está y, si tiene que pasar por el banquillo, lo hará como sus compañeros", resumió Cano.