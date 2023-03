“La deuda es tan grande con la afición que no sé si me quedarán años de vida para solventarla”. Lucas Pérez se rinde y entiende a la afición del Deportivo, más allá de que admite que “no es plato de buen gusto” que piten a Óscar Cano. “Llevo muchos años en esto, a mí también me han pitado”, cuenta y prosigue su razonamiento. “Hay que llevarlo lo más normal posible. En el vestuario sabemos lo que trabajamos, lo que confiamos en él y él está tranquilo. Hay que olvidarse de esas cosas. La afición es normal porque tienen muchas ganas y agotan las entradas. La frustración es lógica que la manifiesten y, en este caso, fue con el entrenador. Hay que pedirles perdón porque hay partidos que no estuvimos a la altura. Estamos todos en el mismo barco y camino, aunque no sea plato de buen gusto que le piten. Esto se arregla ganando para que la afición se sienta orgullosa”, cuenta.

Lucas admite que “necesitaba” su gol ante el Celta B tras “una semana complicada” y no es ajeno al debate sobre las bajas prestaciones a domicilio. “El Dépor en todos los partidos intenta a mandar y ganar, pero los rivales tienen sus armas. Fuimos hacia arriba en algunos y nos hicieron daño a la espalda. Hay que contrarrestar sus virtudes. No se nos está dando bien. Necesitamos un plus (fuera de casa), aunque no sé cuál. No es lo mismo jugar en Riazor que en otros campos en los que ellos se sienten más cómodos. No son excusas, pero influye. A ver si logramos tres puntos importantes”, razona antes de elevar el nivel de exigencia: “Queremos encadenar dos victorias seguidas. Las últimas jornadas van a ser muy bonitas. El objetivo está ahí y no podemos dejarlo escapar”.