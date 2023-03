Quiles: “Ya no hay margen para dejar puntos, este año hay que ascender directo sí o sí”

Alberto Quiles (Huelva, 1995) acabó el pasado domingo ante el Celta B con una sequía goleadora de más de mes y medio, desde el 4 de febrero, cuando resolvió el duelo ante el Mérida en Riazor anotando sobre la bocina, en el minuto 90, desde del punto de penalti. Su tanto contra el filial celeste también fue desde los once metros, pero “vale igual que un gol de jugada”.

Tras perder en León el horizonte era de oscuridad y dudas, ¿se ve todo distinto tras ganar al Celta B?

Sí, porque veníamos de tres partidos en los que no conseguíamos la victoria. El partido el Celta B es el partido que es, que tiene ese toque especial. Después de una victoria se afronta la semana diferente, con más alegría, y se nota mucho venir de un triunfo a venir de un empate o una derrota.

Marcar siempre da confianza, aunque sea de penalti.

Sí. Al final, el gol de penalti vale igual que un gol de jugada, de córner o de lo que sea. Siempre viene bien marcar. Ya venía de unos partidos que no lo hacía y estoy muy contento por el gol.

Lleva once tantos y faltan nueve jornadas, ¿ve posible llegar a la veintena del año pasado?

Ojalá, yo me pongo retos así, difíciles. Me gustaría llegar a la marca que hice el año pasado, que fueron 18 en liga.

Más dos del play off, 20 en total.

Sí, pero este año no quiero jugar play off [risas]. Entonces, ojalá pueda llegar a esa marca y, si no, acercarme lo máximo a la del año pasado.

Lucas ya lleva siete, a ver si le va a quitar el pichichi.

No, no, ya lo dije que no me importaba. Para el equipo e incluso para nosotros es bueno tener esa competencia sana. Yo, si vamos dos contra uno contra el portero y está Lucas solo, se la voy a dar, no voy a ser en ese tema egoísta, pero sí tener esa competencia porque, al final, que él haga goles y yo haga goles va a ser bueno para el equipo, para sumar puntos.

¿Qué están haciendo diferente esta semana para que mañana haya un cambio radical fuera de casa?

Tenemos que cambiar algo. Al final, trabajamos en cómo hacerle daño al rival y que el rival no nos haga daño a nosotros. Ya lo tenemos claro y todavía nos queda el último entrenamiento. A esperar también la alineación, el sistema que ponga. No sé si habrá cambios, si no habrá cambios, pero es cierto que tenemos que cambiar porque no puede ser que en Riazor el equipo sea siempre un 8, un 9 o un 10, y fuera sea un 4, un 5 o un 6. Tenemos que igualar eso y ojalá este fin de semana sea el primer paso porque ya no quedan muchas jornadas para dejarnos puntos.

¿Cómo se plasman esas palabras en hechos, con qué cosas concretas?

Pues haciendo lo que nos dice Óscar [Cano]. Unionistas en este caso tiene sus puntos débiles y tendremos que aprovecharlos. Muchas veces los equipos nos juegan en largo y a lo mejor tienen un punta grande que se las queda, porque lo hace bien eso, y ya parece que nos han metido un gol porque la afición de ellos se viene arriba. Se escucha un “oh” en la grada porque a lo mejor ha bajado un balón, y no ha pasado nada, en realidad es una jugada más. Entonces tenemos que controlar esas cosas y que no nos afecte nada de lo de fuera ni de lo de dentro, ser nosotros, tener el balón, y si en algún caso por el tema del césped no se puede tener el balón, jugar un poco más directo, que tampoco pasa nada.

Tras la derrota en León la afición del Dépor expresó su enfado, enfocado sobre todo hacia Óscar Cano. En Salamanca volverá a haber muchísimos deportivistas en las gradas, ¿estímulo o presión?

Estímulo. Siempre es bueno que venga mucha gente a vernos. Esa gente viene a animarnos. Ojalá fueran todas las aficiones como la de este club, que vayas donde vayas siempre hay camisetas del Dépor, y no hay una, hay bastantes. Eso siempre es bueno y es más una motivación para darles una alegría.

Unionistas está al alza tras la llegada al banquillo de Dani Ponz.

Va a ser un partido difícil porque ellos en su campo son un rival duro. Se están jugando el descenso. El año pasado ya lo comprobamos allí, donde perdimos 2-1. Entonces, va a ser un partido complicado, donde habrá muchos duelos. Creo que ellos van a salir a apretarnos arriba y tendremos que estar muy concentrados y hacerlo lo mejor posible porque es que tenemos que sumar de tres.

Pese a todos los problemas fuera de casa, el Dépor depende de sí mismo para ascender.

Sí. Eso lo sabemos, que dependemos de nosotros, que quedan todavía muchos puntos y que tenemos que enfrentarnos a rivales directos como el Racing de Ferrol o el Alcorcón. Entonces, ya no hay margen para dejar puntos. Tenemos que sumar de tres lo máximo posible porque este año tenemos que ascender directo sí o sí.

Si ganan mañana dormirán colíderes porque el Alcorcón, que está a tres puntos, juega al día siguiente. ¿Cambia algo esa circunstancia?

Hablo por mí, no sé mis compañeros, pero a mí eso me da un poco igual. Si el rival juega el sábado, evidentemente veo el resultado. Pero si juega después, yo lo que quiero es hacerlo bien, lograr nuestra victoria y ya que ellos hagan su partido.

Tras perder en León dijo lo que dijo en zona mixta. ¿Es un tema zanjado? ¿habló de ello con el míster?

Sí, es un tema zanjado pero no tuvimos ninguna charla ni nada porque solo dije que me sorprendió el cambio. En ningún momento dije que no estaba de acuerdo con el cambio ni que el compañero que entró por mí…. No. Nada. Luego leí que le estábamos haciendo la cama a Óscar Cano, que el vestuario estaba roto, y para nada. Solo dije que me sorprendía el cambio porque me veía que estaba jugando bien, que íbamos perdiendo, que teníamos que empatar, como mínimo. Por eso dije que me sorprendió pero en ningún momento dije que no estaba de acuerdo con el cambio, ni salí enfadado. Nada. Solo dije eso. Lo que pasa es que se levantó mucho revuelo, pero es normal, también lo entiendo porque venimos de una derrota, digo yo eso y entonces se levanta un poco de revuelo, pero no hay más. Aparte, después digo que tampoco hay que ser egoísta, porque si no me hubiese quitado a mí, hubiese quitado a otro compañero. Entonces no hay más que esa sorpresa por el cambio.

Sobre su futuro, ¿descarta la posibilidad de seguir en el Dépor en caso de no subir o es una opción más?

No, no. Es una opción. Yo estoy aquí muy feliz. Yo en ningún momento he dicho que en caso de no ascenso, me voy. Jamás. Quiero ascender, como todo el mundo, pero en el caso de que no se dé, lo primero que haré será hablar con el club, a ver qué se puede hacer, porque estoy muy contento, estoy a gusto, la afición ya me conoce, encima noto que me quiere. Entonces, se verá. Yo lo que quiero es jugar en Segunda, pero con el Dépor. Confío en que este año sea el año del ascenso y que el año que viene esté aquí en Segunda División, pero que, si no, para nada está descartado que siga.