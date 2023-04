Óscar Cano analizó la derrota de Salamanca y sus consecuencias clasificatorias, con el ascenso casi imposible, a seis puntos si hoy el Alcorcón vence en Algeciras. “No ganar fuera y que vayan ganando los demás te complica ascender directo pero queda tiempo y a eso nos vamos a agarrar, a las matemáticas. Hay que olvidar el resultado porque el fútbol te da una oportunidad la semana siguiente. Hay que corregir las cosas que no hicimos bien y enfocar hacia el partido contra el Fuenlabrada”, recomendó el entrenador del Deportivo, que calificó como “muy dolorosa” la derrota ante Unionistas.

“El partido se puso muy bien, lo encaramos de manera perfecta, pero un despeje de ellos que no supimos defender nos costó el empate. A partir de ahí hemos hecho una primera parte mala”, relató Cano. Tras el descanso, a su juicio, el Dépor mejoró pero la segunda amarilla a Roberto Olabe marcó el desenlace del encuentro. “En la segunda mitad salimos bien y con la expulsión todo cambia. Nos fuimos ajustando poco a poco con diez y teníamos la sensación de poder pillar alguna. También hubo alguna situación dudosa en el área, cuando cae Jaime”, recordó sobre esa acción polémica en la que el Dépor pidió penalti pero el árbitro no señaló nada. Luego “en una salida rápida Christian se coló entre los centrales e hizo gol”.

Óscar Cano opta por pasar página y enfocar hacia el duelo del próximo sábado ante el Fuenlabrada. “No hay que poner excusas. No hay que dar grandes explicaciones. Lo que ha ocurrido ya lo hemos visto todos y lo que hay que hacer es decirle a los chicos que mañana hay que entrenar y la próxima semana hay otro partido”.

En el Reina Sofía volvió a haber críticas de los aficionados deportivistas contra Óscar Cano, pero al técnico solo le preocupa lo que puede controlar. “Nosotros no podemos pensar otra cosa que levantarnos mañana y volver a trabajar. No cabe otra. Los entiendo, los comprendo —apuntó sobre el malestar de los seguidores—. Es un equipo que hace no mucho jugaba semifinales de Champions y era un equipo de Primera División, y ahora les está tocando vivir algo que no merecen , y como no lo merecen, es normal que se quejen. Hay que seguir trabajando hasta donde nos dejen, hasta donde podamos”.

Preguntado sobre su relación con los responsables de la parcela deportiva del club, Carlos Rosende y Juan Giménez, y sobre si siente que cuenta con su confianza, el entrenador granadino matizó que “nunca hasta llegar al Deportivo había tenido ninguna conversación con Juan”. “Ahora sí porque hemos hecho amistad. A Carlos tampoco lo conocía. Hasta el momento me han transmitido la confianza, lo normal. Si estoy o no estoy en entredicho, son cosas que a mí no me pertenece decir. Cada vez que firmamos un contrato nos queda un día menos. A partir de ahí trabajamos con energía y a veces los resultados salen y a veces no. Lo único que me preocupa es preparar lo mejor posible el partido contra el Fuenlabrada”, recalcó Cano, agradecido por el apoyo al Dépor en un nuevo desplazamiento: “Muchas gracias por lo que hacen. Sé que no es fácil desplazarse de manera masiva, sobre todo con ese sentimiento con el que lo hacen. Vamos a seguir luchando para que de una vez por todas tengan las alegrías que merecen”.