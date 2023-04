Jaime Sánchez, que entró por Pablo Martínez en el descanso debido a las migrañas del hispanofrancés, protagonizó una acción polémica en el minuto 68, cuando fue objeto de un posible penalti que el árbitro no señaló. “Hay contacto, seguro, pero no lo sé, no he vuelto a verla [la jugada]. El árbitro es el que manda y ha decidido que no es penalti. No hay que buscar excusas”, zanjó el andaluz.

“Es una realidad que fuera se nos está complicando mucho —reconoció el defensa del equipo blanquiazul—. Al final, siempre intentamos corregir errores, hacer cosas nuevas y reforzar lo que hacemos bien pero a un así se nos atascan los partidos fuera. Si queremos ser primeros, por supuesto que hay que ganar fuera también”. Mario Soriano: “Todo puede pasar” Mario Soriano agradece a los aficionados “todo lo que hacen por nosotros” y recuerda que “todo puede pasar” en las ocho jornadas que quedan: “Lo importante es lograr los puntos fuera, que es lo que nos falta, porque en casa somos muy sólidos”. El madrileño valoró el buen arranque del Deportivo ante Unionistas —“el partido ha empezado de la mejor manera, los primeros 15 o 20 minutos hemos estado bien”— pero “a raíz del gol de ellos, que ha sido un pelotazo forzado y el delantero se la ha llevado, el partido se ha vuelto un poco loco”.