Roberto Olabe, que dejó al Deportivo con diez jugadores en Salamanca tras ver la segunda tarjeta amarilla en el minuto 52 del partido, pidió perdón públicamente a través de las redes sociales tanto por su expulsión como por haber roto una puerta de las instalaciones del Reina Sofía dándole una patada. “Cometí un error que lamento mucho porque perjudicó a mi equipo e hizo mucho daño a mi afición. Quiero pedir perdón”, comunicó el centrocampista, que dedica esas disculpas a su cuerpo técnico, a sus compañeros y a ambas hinchadas, la de Unionistas y “de forma especial con la afición del Deportivo”.

“Lo mismo para la gente de Unionistas; tras el partido les pedí disculpas e insisto en mi deseo de pagar los desperfectos ocasionados”, escribió sobre la rotura de esa puerta dándole una patada por su rabia e impotencia tras su expulsión. Ese incidente lo detalló el colegiado del partido, Fernando Bueno Prieto, de la siguiente manera en el acta, dentro del apartado sobre deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones, lo que podría acarrear una sanción mayor para el deportivista: “Al finalizar el partido el delegado de campo, Juan Carlos Pérez Fernández, me comunica que tras la expulsión del jugador número 8 del equipo visitante, Roberto Olabe del Arco, ya en el túnel de vestuarios propinó una patada a una de las puertas del pasillo rompiéndola y siendo identificado por la Policía Nacional”.

Olabe cree que el Dépor acabará logrando el objetivo del ascenso y promete poner todo de su parte para que así sea. “Quiero que sepáis que entiendo este deporte como un compromiso y que desde mi llegada me he entregado día a día para ayudar a lograr el ascenso. Sigo pensando que lograremos el objetivo y trabajaré, más duro si cabe, para que lo consigamos juntos. Soy una persona que no se esconde de las adversidades y asumiré las consecuencias que deriven de mis actos. Gracias por escucharme”, concluye en su mensaje.