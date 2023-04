Pablo Martínez tuvo que ser sustituido en el descanso del partido ante Unionistas debido a unas migrañas. “No veía bien. Decía que estaba mal. No era bueno seguir”, apuntó Óscar Cano sobre el estado del central hispanofrancés, relevado por Jaime Sánchez en el eje de la zaga. Tampoco pudo completar el encuentro Alberto Quiles, “con una molestia en un gemelo, no podía correr”, según describió luego el técnico deportivista, que para el encuentro de ayer en Salamanca no pudo contar por lesión con el central Pepe Sánchez.