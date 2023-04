Pablo Martínez explicó ayer los motivos por los que tuvo que ser sustituido en el descanso del Unionistas-Deportivo. “A veces me pasa, desde pequeño, he hecho pruebas para saber de qué viene eso. A veces, si tengo mucho calor, tengo migraña oftálmica. Esta es la primera vez en un partido. No veía a más de diez metros. Veía a los compañeros cerca pero después solo colores. Lo mejor era salir y que entrara otro al 100% para jugar”, relató el central.

Considera Pablo Martínez que el problema del Dépor fuera de casa es “de mente, de cabeza” porque cada vez que le marcan gol se derrumba, como le pasó recientemente en León o Salamanca: “Desde que encajamos bajamos muchísimo el nivel. Es algo de mente, de cabeza. Hay que cambiar esa cosa. No podemos perder y no podemos encajar más goles fuera de casa”. El hispanofrancés, que recibió el premio al Jugador Estrella Galicia de marzo, volvió a respaldar públicamente a Óscar Cano. “Al míster yo lo veo concentrado en el objetivo, como nosotros. Lo voy a decir otra vez, y la gente puede pensar que es una mentira, pero nosotros estamos detrás de él”, recalcó Pablo Martínez.