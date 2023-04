Óscar Cano analizó esta mañana cómo se presenta el partido del sábado (19.00 horas) en Riazor contra el Fuenlabrada y cómo se siente al ser el objetivo de las críticas de buena parte de la afición del Deportivo. Considera que en el fútbol actual “estar cuestionado es lo habitual” y asegura que su experiencia le hace normalizar ese tipo de situaciones. “Cuando tienes 50 años llega un momento en el que te das cuenta de que esto está así montado. La gente tiene el derecho de manifestarse tal y como quiera, porque estamos en una sociedad libre, y a partir de ahí yo trato de hacerlo lo mejor posible. Se puede achacar que el resultado de las cosas sea mejor o peor, pero durante el proceso lo que nadie nos puede decir, o por lo menos a mí que llevo veintipico años entrenando, es que no me desvivo por mi profesión. No puedo hacer otra cosa que eso. Eso es lo que está en mi mano”, analizó el técnico andaluz.

Defiende a Mario Soriano, que "está en un magnífico momento", también a Roberto Olabe tras su expulsión en Salamanca, porque "esa intensidad en defensa también nos ha dado muchos puntos", e igualmente a Lucas Pérez, quien "ha hecho un esfuerzo descomunal para estar con nosotros". "Sus números son incontestables. No creo que haya un jugador en la categoría que genere el pánico en los rivales que genera Lucas. Nos está dando muchísimo", recalcó sobre el coruñés. Cano enfoca solo hacia el partido del sábado contra el Fuenlabrada, un rival en apuros pero que fue "construido para estar mucho más arriba". "Si vamos a considerar que el Fuenlabrada viene a jugar solo de manera directa, nos equivocaremos", advirtió el granadino, centrado única y exclusivamente en ese duelo y convencido de que la inmediatez de la visita a Ferrol no distraerá a sus jugadores "por dos razones, porque venimos de caer derrotados y la gente va a tener ganas de eliminar ese borrón ganando en casa, y segundo porque nosotros no hemos dicho ni escuchado nada sobre el derbi". "La gente está enfocada en el sábado", zanjó esta mañana en Abegondo.