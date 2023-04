Diego García: “Un punto no es mal resultado, pero necesitamos los tres”

Diego García (Madrid, 2000) está siendo el jugador más determinante del Fuenlabrada. Lo demuestran los 12 goles que lleva en la temporada de su estreno en la Primera RFEF, solo por detrás de Rodri (15), Jauregi (13) y Arribas (13) en la clasificación de los máximos artilleros de la categoría. El joven delantero, que juega en el Fuenla cedido por el Leganés, visitará Riazor por primera vez el sábado —“seguro que va a estar chulo”— con el objetivo de ayudar a su equipo a sumar en A Coruña, a ser posible haciendo lo que mejor sabe, goles.

Lleva ya una docena, ¿esperaba una marca así siendo un debutante en la categoría?

La verdad es que no me puse un reto de decir que tenía que hacerlo como lo estoy haciendo. Cuando llegué, mi objetivo era hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo a cumplir un primer objetivo, que era lo que se había planteado [luchar por el ascenso] y no se ha podido dar. De momento, están saliendo las cosas individualmente y estoy contento con eso.

¿Sería especial marcar en un estadio como Riazor?

Sí, seguro. No he jugado nunca delante de todo un estadio histórico como es y ante un club de la importancia que tiene el Deportivo. Para mí va a ser especial y seguro que bonito si acabo metiendo gol.

Lleva 12 goles, más que Alberto Quiles (11) y Lucas Pérez (7), que regresó en enero.

Son palabras mayores hablar de Quiles y de Lucas Pérez. Son jugadores con una trayectoria envidiable. Ojalá consiga lo que han conseguido ellos.

El Dépor en Riazor es muy fuerte, ¿espera su mejor versión?

Sí, por supuesto. Además, están peleando por un objetivo que es muy bonito y que creo que como club se merecen. Seguro que lo van a poner complicado. En casa encajan muy pocos goles y sacan la mayoría de los puntos. Seguro que veremos un Dépor con ganas de sumar los tres puntos, al igual que nosotros.

¿Firma el empate?

Sinceramente, no es mal resultado sumar un punto. Creo que tampoco estamos para pensar en sumar uno porque necesitamos los tres para salir de la tabla baja, porque está todo muy apretado. La idea es ir a sumar los tres. Dependiendo un poco de cómo se den las circunstancias del partido, pues igual un punto es bueno.

¿Qué Fuenlabrada se verá en Riazor?

Como hasta ahora, un equipo valiente, respetando al rival e intentando sacar los tres puntos.

¿Qué ha cambiado desde la llegada al banquillo de Alfredo Sánchez?

Sobre todo lo que nos ha dado es liberarnos para ser valientes e ir a buscar al rival adelante. Cada partido nos dice una palabra que conlleva lo que es un equipo. Eso se queda en el ámbito privado, pero creo que tiene razón. Fuera de casa no se nos está dando muy bien, en los datos está, pero creo que últimamente se hicieron buenos partidos, aun perdiendo.

¿Le da especial importancia al arranque del partido, a aguantar ese arreón inicial del Dépor?

Sí, seguro que al final salen con todo, a ganar los tres puntos, después del partido raro que tuvieron contra Unionistas. Entonces seguro que el equipo, más la afición, van a apretar, que es la idea que tenemos nosotros en mente. Será un partido largo, porque al final allí se hace largo para todos, y no va a ser fácil. Apretando los dientes en ese arranque podremos sumar puntos.

En teoría, será un partido en el que tendrá pocas ocasiones.

Sí, seguro. Nosotros no somos un equipo de generar 15 o 20 ocasiones, como a lo mejor los de tabla alta. Yo siempre estoy preparado para, la mínima ocasión que haya, intentar meterla para dentro.

¿Sabe algo de lo que pasó en 2020 con el caso Fuenlabrada?

El otro día se comentó algo en el sentido de que hubo algo en el pasado, pero no es algo que me interese o me incumba mucho. Al final creo que nos tenemos que dedicar a jugar en el terreno los 90 minutos y dejar esas cosas, que son cosas que si pasaron hace mucho, ahí están. Nosotros, a dedicarnos a jugar.