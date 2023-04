Iago Iglesias: “Me gustaría un derbi abierto, pero el problema son los planteamientos”

El debut de Iago Iglesias (A Coruña, 1984) en Primera llegó con el Deportivo y su última gran alegría como profesional se la dio un ascenso con el Racing de Ferrol. Así vivió y vive la rivalidad y las realidades de sus dos equipos antes del derbi.

¿Qué partido espera en Ferrol?

Un derbi literal, de los buenos, con potencialidad. Los dos llegan fuertes, con aspiraciones. El Racing está muy bien y el Dépor, fuera no, pero está en la pelea, donde quiere estar y donde puede revertir su gran problema, que es ganar a domicilio.

Jugó en los dos equipos, pero es justo el clásico que no pudo vivir.

Es cierto. Solo jugué un amistoso en verano con el Dépor y fui a A Malata y me di cuenta de que había rivalidad, algo que ignoraba totalmente. Reparé de esa hostilidad cuando me vi allí, no lo tenía presente para nada. Luego, siendo coruñés y jugando en el Racing, recibí un cariño bestial, fue una época preciosa. Esa rivalidad que sienten las dos aficiones yo no la siento en absoluto.

¿Le dio tiempo a comprobarlo en esa etapa en Ferrol?

Sí. A mí no me tocaba, la gente me quería y era mutuo, pero notaba que había esa rivalidad con el Dépor, que no había mucho cariño, precisamente. Pasa también por parte del Dépor al Racing. Es algo construido con menos sentimiento en A Coruña. Me sorprendió porque son dos equipos y dos ciudades que se retroalimentan positivamente si son constructivas, pero estas son las cosas del fútbol.

Pero la intensidad es diferente...

Sí, se nota más hostilidad de la gente de Ferrol que de la de A Coruña, pero eso es derivado de que no hubo enfrentamientos directos, de que no hubo una coincidencia en categorías que la alimentase. Yo, siendo coruñés y deportivista, nunca tuve al Racing como rival. Me faltaba cultura futbolística, me di cuenta en el mismo campo, no lo vi venir.

¿Le encaja más la estrategia deportiva del Dépor o la del Racing?

No, yo lo único que critico en el Dépor es la sinceridad con el aficionado en el tema de la cantera. Luego el resto no tengo toda la información de la estrategia deportiva. La del Racing no es comparable. No son los mismos clubes o proyectos. No me paro a criticarlo si no lo sé todo. Lo que me escama respecto a la cantera es que se salgan a vender un proyecto inexistente y que se le diga a la gente que sí que lo hay cuando están cansados de demostrarnos que no es así. En eso, sí hablo porque sé lo que digo. No me gusta que le digan algo diferente a la gente,. Luego lo demás cada uno trabaja de la manera que considera correcta. Pero, sobre todo, no le mientas a la gente

¿Mantiene el Racing esa solidez como club de su época?

Cada uno tiene su historia, condicionantes, presupuestos... El Racing está dando pasos pequeños, como ha sido siempre su historia. Es solvente, serio, con infraestructura. Ha querido construir con una base, sin ser vulnerable al cambio de una a otra temporada. Aunque ya no está Silveira, eso quedó en esencia, aunque les está costando dar el salto al fútbol profesional. La historia del Dépor es otra, diferente, por eso no es comparable. Hay otra masa social detrás, otras urgencias, presupuesto.

Le marcó un gol al Nàstic que dio una salvación en Primera con gradas vacías y ahora Riazor se llena...

Ese día no llegaba a 14 mil espectadores. Me sorprende (lo de ahora). Haber generado esa cultura de deportivismo es la resaca del éxito. Hay una generación, que nosotros a nuestros hijos les decimos que su equipo es el Dépor, que no es otro. Es un valor tremendo, exagerado. En mi época ya estaba en declive. Llegamos a quedar séptimos en Primera y la gente silbaba, no gustaba. Eso lo pones ahora y es un éxito, pero son épocas. Aquella temporada, la del gol, la media era de 14 o 15 mil. Se llenaba con Celta, Barça y Madrid. Ahora ves familias enteras yendo al Dépor, hombres, mujeres... Es el gran valor que debe cuidar. Es su suerte y es lo que hace que el equipo no caiga.

Es más cercano al Dépor, ¿no?

En Ferrol yo lo decía abiertamente. Quien tenga empatía debe entenderlo. No tenga rivalidad enquistada con el Racing y nunca la tuve, jamás. Adoro al Racing como mi segundo equipo, pero el primero fue el Dépor, soy deportivista. El resto tienen que ponerse a la cola, pero eso no exime que yo quiera al Racing. El que quiera hacerme entender que no tengo que quererlo por ser del Dépor, lo siento mucho. No lo he vivido así y estoy agradecido. Yo fui siempre con la verdad por delante. No odio al Racing, quiero que le vaya bien, pero si juega contra el Dépor, quiero que gane el Dépor y lo entienden todos.

¿Qué derbi espera?

La premisa es la misma. Son partidos igualados individual y colectivamente. El problema son los planteamientos. Son de contrarrestar las virtudes del rival y se convierten en una defensa a ultranza de tu portería. No se ven partidos abiertos. Fueron choques igualados, que por un detallito se decantan por uno u otro y que suelen acabar en empate. Un derbi de toda la vida. Me gustaría lo contrario: que fuesen equipos atrevidos, porque pueden serlo, que se peleen por el balón, por hacer ocasiones, que jueguen en campo rival. Luego pasa lo contrario. Está la urgencia del resultado, el miedo a perder. Va a ser igualado y, probablemente, bronco y sin continuidad en el juego. Ojalá me equivoque.