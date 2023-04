Riazor es otra película

El sábado se veía que desde los primeros diez o quince minutos el Deportivo era muy superior ofensivamente al Fuenlabrada y la impresión era que iba a hacer goles. Dominaba, creaba ocasiones y estaba claro que con la pólvora que tiene arriba iba a resolver el partido. No me esperaba los dos goles del Fuenlabrada, que pueden dejar un poco de dudas, pero ni así. La sensación era que el Dépor iba a marcar y a ganar el partido. Quizá fue por una toma de decisiones un poco dubitativas y pudo parecer que no estuvo todo lo contundente que acostumbra. Tampoco es que el Deportivo pasara muchos apuros a nivel defensivo, pero sí es cierto que se encajaron dos goles y hubo una situación de mano a mano contra Mackay.

Lo mejor estuvo arriba. Soriano en el primer tiempo jugó espectacular y por dentro le hizo mucho daño al Fuenlabrada con la movilidad de Lucas. Cuando cayó a banda sacó dos centros para Quiles y demostraron que son tres futbolistas a los que debes llevarles el balón bien a zonas donde ellos son diferenciales porque van a resolver. Esa es una sensación que tenemos todos, sobre todo viendo el nivel de los tres el sábado. Lo que hace falta ahora es ganar fuera. Lo de Riazor es una película diferente, pero no atenúa lo que el equipo tiene que hacer fuera, que es subir el nivel. Aquí a los rivales siempre les cuesta muchísimo hacerle daño al Dépor. Contra el Racing de Ferrol, más allá de lo que haya pasado con los dos equipos la semana pasada, será un partido totalmente diferente, no tiene mucho que ver lo que haya ocurrido antes. Esa derrota del Racing en Mérida no creo que afecte a lo que veamos el domingo. Es un equipo que es capaz de ser muy vertical cuando lo necesita y para mí con dos de los mejores extremos de la categoría. Ahí no incluyo a Quiles o Soriano, sino que hablo de extremos a pierna natural, capaces de desbordar por fuera, con buena capacidad de centro, muy verticales y buen uno contra uno. Manzanara y Jesús Bernal tienen mucho peso en el equipo y con la aparición de Chacón, que está dando un gran rendimiento en la mediapunta, conforman un equipo que sabe muy bien lo que quiere hacer. El Dépor va a tener que estar a muy buen nivel para poder ganar.