Óscar Gilsanz: “El Fabril está más presente que nunca en el deportivismo”

La caída del Dépor a Primera Federación y la irrupción de la generación campeona de España de juveniles en 2021 han desatado una fiebre en el deportivismo, ávido de referentes y de símbolos. En plena crisis identitaria y con la cantera como salvavidas, el Fabril juega este fin de semana su primer match ball en la lucha por el ascenso directo a Segunda Federación.

¿Está el equipo más nervioso de lo habitual ante citas definitorias?

No, lo noto bien. Se acerca el final y todo es más decisivo, pero hasta el momento el equipo responde. Tenemos la tranquilidad que nos da haber hecho lo que hemos hecho: competir bien todo el año.

¿Fue una prueba de madurez responder en As Somozas ante un Arosa que llegó a ponerse 0-3?

No hablamos nada del Arosa antes de comenzar, solo que había que ganar. El equipo estuvo bien. Iba pasando el partido y cada vez estábamos un poco mejor, teníamos más ocasiones. Llegó el primer gol y en la segunda parte disfrutamos de oportunidades para hacer alguno más. Controlamos el duelo perfectamente. No sé si fue una prueba de madurez, pero sí de que el equipo compite bien.

¿Será este fin de semana el del ascenso o habrá que esperar?

Lo tratamos como una semana más de competición, pero no creo que sea decisiva (por el ascenso directo). Hay que ganar el partido y lo más seguro es que se decida todo en la última jornada. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero la competición la vivimos al día, no debemos pensar más allá.

¿Les sirve todo lo ocurrido la pasada liga en este desenlace?

Nuestro equipo es muy joven y todas las experiencias le van a ayudar. Son años diferentes, pero estamos muy contentos de la evolución de estos 24 meses. Siempre tuvimos la misma filosofía: ir semana a semana, tratar de mejorar individualmente a los jugadores para que así se beneficie el colectivo.

¿Le asombra entonces el paso adelante en estos dos años?

No, no me sorprenden porque conocemos el talento de los jugadores y conocemos la evolución de los jóvenes. Sabemos que hay altos y bajos, momentos de mejor adaptación y otros en los que cuesta más. Eso ocurre en estos primeros años de competición real para ellos. Es una progresión irregular y tratamos de ayudarles.

Ante la UD Ourense hubo cuatro juveniles en el once titular. ¿Redoblan la apuesta?

Es que es nuestra labor, que el jugador joven sea capaz de competir en una categoría exigente. Ya el año pasado estuvieron Brais, Nájera, Barcia, Jairo o Mella y este otros. Tenemos a muchos de primer año senior. Es el reflejo del buen trabajo de Abegondo, solo le damos continuidad.

¿Esperaba tantos goles de Martín Ochoa en su primer año sénior?

Los ha hecho siempre. Desde que llegué, cuando estaba en un equipo inferior al que yo entrenaba, ya los lograba. Sigue así, es una continuidad a lo que se espera de él: que vea puerta con facilidad, que trabaje para el equipo y que se beneficie del trabajo de sus compañeros. Cuando alguien mete goles es porque hay alguien detrás que se lo hace más fácil.

¿Está siendo caótica esta Tercera con 16 equipos, play off de ascenso y tanto arrastre?

Es una competición corta, el número de equipos es menor, hay igualdad. En una liga con tantos arrastres es difícil llegar y hay conjuntos que están a uno o dos puntos de tener o no objetivos o de uno u otro. Hay quien está a un resultado de tener complicaciones por abajo o de pelear el play off. Es una irregularidad manifiesta, no son normales este tipo de situaciones.

¿Hay que repensar el sistema?

No es mi labor. Es difícil dirigirse a un grupo cuando una semana te alejas de abajo y casi llegas arriba y a la siguiente, al revés. Para los entrenadores es muy complicado ese cambio de discurso y que el jugador te crea a la primera, a la segunda y a la tercera.

¿Espera algo especial de la grada de Abegondo?

A todos nos gusta que el ambiente sea bueno y favorable. La afición está siempre muy pendiente de nosotros. El filial y la cantera están más presentes que nunca en el día a día del deportivismo. Esperamos un muy buen ambiente, que sea un gran día de fútbol. Esto es Tercera, va a ser igualado, pero el equipo está listo para competir.

Listo para competir y ¿para rematar la faena?

Es siempre es lo más complicado. Pero para llegar a esa situación debes haber hecho un buen año y lo hemos hecho, todos queremos un poco más. No teníamos una idea inicial de por dónde iba a ir esta temporada, los jugadores se merecen que creamos en lo que han hecho bien todo el año: competir. Más allá de estar cerca, la idea es ganar el partido.