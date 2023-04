El estadio de A Malata reunirá el domingo (19.00 horas) a dos de los equipos más goleadores de Primera RFEF —Deportivo (44 tantos) y Racing de Ferrol (43)— y a la vez a dos de los más fiables en las tareas de contención. Solo el Alcorcón, con 21 tantos en contra, mejora los 22 que han recibido los departamentales y los 24 que encajaron los coruñeses. Un choque entre dos muros que, a priori, invita a imaginarse un encuentro de pocos goles. “Ellos generan muchas ocasiones y nosotros también. Ocasiones va a haber, pero sí que somos dos equipos que defendemos bastante bien y que nos hacemos fuertes en nuestra propia área”, apuntó ayer el central Adrián Lapeña. “Goles puede que haya pocos, así que mantener la portería a cero será un punto importante si nos queremos llevar el partido”, añadió el riojano.

Los porteros Ian Mackay y Gianfranco Gazzaniga son dos de los principales culpables de la fortaleza de Dépor y Racing, respectivamente. 20 tantos le marcaron al coruñés —los otros cuatro los encajó Edu Sousa— y 21 al argentino, titular en todas las jornadas salvo en la undécima, cuando el exfabrilista Diego Rivas recibió el único gol en el 0-1 ante Unionistas.

Tanto Mackay como Gazzaniga, curiosamente, vienen de encajar por partida doble, el coruñés en Riazor en el 4-2 ante el Fuenlabrada, y el argentino en el campo del Mérida (2-1), el segundo un gol olímpico firmado por Dani Sandoval al inicio de la segunda parte. En el duelo de la primera vuelta entre Deportivo y Racing el equipo coruñés fue capaz de mantener su portería imbatida para hacer valer los goles de Diego Villares y Max Svensson en la primera parte. Ese duelo gallego en Riazor fue uno de los mejores partidos del Deportivo en toda la temporada. El domingo, en A Malata, el Racing “va a exigir estar al 200% de concentración”.

Con 57 puntos, el equipo coruñés tiene dos más que el ferrolano, aunque los de Cristóbal Parralo con un partido menos, el aplazado ante el Córdoba que se reanudará el 3 de mayo. Por lo tanto, el duelo del domingo es vital para ambos conjuntos. “Ahora sí que no hay margen de error. Hay que sumar de tres en tres”, asegura Lapeña. Considera que el Dépor “llega en buena dinámica a este final” de liga y ve al equipo “mentalizado en que tiene que sacar los partidos adelante como sea”.

Para lograr el ascenso directo el equipo coruñés deberá mejorar su decepcionante trayectoria a domicilio, empezando por ganar el domingo en A Malata. “Es un derbi pero no queremos que se convierta en un tema de que vamos a jugar fuera y que hay que volverse locos porque llevamos no sé cuántos partidos sin ganar fuera. Entrar en esa dinámica no es beneficioso. Habrá que tocar algo pero en referencia al rival que tenemos delante”, señaló de cara a los posibles retoques para mejorar lejos de Riazor.

Lucas dosifica pero está disponible

Lucas Pérez, como ocurrió puntualmente en semanas anteriores, realizó ayer trabajo personalizado en Abegondo para dosificar los esfuerzos, aunque en principio está disponible para el encuentro del domingo contra el Racing de Ferrol. El coruñés anotó el sábado ante el Fuenlabrada su octavo gol desde su regreso en enero. También trabajó ayer al margen el lesionado Pepe Sánchez, que tiene muy complicado recuperarse a tiempo para entrar en la lista este fin de semana. Todos los demás futbolistas están disponibles, aunque Óscar Cano no podrá contar con sanción por Isi Gómez, que vio la quinta amarilla el pasado sábado en Riazor contra el Fuenlabrada. Ese último encuentro en casa se lo perdió Roberto Olabe tras su expulsión en Salamanca. Una vez cumplido un partido de castigo, el centrocampista reaparecerá ante el Racing. Para el entrenamiento de ayer en Abegondo el técnico del Deportivo contó con el central fabrilista Dani Barcia. Esta mañana, desde las 10.30 horas, la plantilla trabajará a puerta cerrada en Riazor para avanzar en la preparación de aspectos tácticos de cara al choque del domingo en Ferrol. No será la última sesión de la semana en el estadio. Mañana la plantilla regresará a Abegondo y el sábado, en la víspera del encuentro, volverá a encerrarse en Riazor para ultimar el once inicial del domingo.