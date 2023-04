Raúl Carnero reapareció el pasado sábado ante el Fuenlabrada con buenas sensaciones pese a la inactividad, ya que no jugaba desde el 8 de enero. “Fue bastante tiempo entre la lesión y que estaba jugando otro compañero. Estoy contento, me encontré bien aunque es verdad que cuando llevas bastante tiempo sin competir se nota esa falta de chispa pero me encontré bien”, recalcó el coruñés, que espera poner su granito de arena para acabar consiguiendo el objetivo del ascenso. “Todos querríamos que ahora el Deportivo estuviera ascendido pero la realidad es la que es”, apuntó sobre la situación clasificatoria actual, a cuatro puntos del líder, el Alcorcón.

Dépor y Racing, dos muros enfrentados “En esta categoría es complicado ganar, todos los jugadores están físicamente. Fuera de casa te lo complican más. Quedan siete partidos, cuando nos demos cuenta esto va a estar terminado y tenemos que afrontar el próximo, que es el más importante, y sacar los tres puntos”, afirmó Raúl antes del entrenamiento de esta mañana en el estadio de Riazor. De cara al partido del domingo en A Malata (19.00 horas) contra el Racing de Ferrol, ve al equipo “con muchas ganas” de afrontarlo. “Sobre todo la clasificación es lo más importante. Estamos en tramo final en el que apenas se puede fallar. Clasificatoriamente tenemos que sacar los tres puntos. Jugamos fuera, donde nos está costando sacar los puntos, contra otro equipo gallego, que tiene un partido menos, y es un duelo directo. Estamos con muchas ganas”, insistió el lateral izquierdo. “El vestuario quiere jugar ya, si pudiera ser jugaríamos hoy”, añadió Raúl Carnero.