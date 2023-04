El Deportivo visitará el domingo al Racing de Ferrol en un partido clave para la zona alta de la clasificación y en una jornada marcada por los entrenamientos directos entre buena parte de los aspirantes a la primera plaza de la tabla. El entrenador blanquiazul, Óscar Cano, aseguró esta mañana que será un duelo determinante, pero que no marcará el desenlace de la competición. "El partido no va a ser definitivo, pero sí muy importante", reflexionó el técnico.

Cano reconoció que el margen se agota, pero al mismo tiempo destacó que el calendario ofrece oportunidades para asaltar la primera posición debido a los enfrentamientos entre aspirantes. "Cada vez queda menos tiempo, tres enfrentamientos este fin de semana con los seis primeros clasificados. No va a ser definitivo, pero será importante salir de ahí con las opciones intactas. Eso pasa por ir a ganar y tener la mejor de las tardes", insistió. "No solo competimos nosotros. Pero en mi cabeza no entra ninguna posibilidad de no ir a ganar los partidos. En mi cabeza está que el equipo está preparado para ganar en cualquier lugar. Pero también puede darse que ganemos todo fuera de casa y los rivales hagan pleno y nos quedemos sin campeonato. Pero nuestra ambición está intacta. Hay muchos enfrentamientos directos y alguno lo tenemos nosotros. Ganando esos duelos estaremos más cerca de ser campeones", apuntó.

El equipo volverá a afrontar la prueba de los partidos lejos de Riazor en un escenario además exigente. "Hemos ganado cinco partidos. No son unos grandes números, pero no son ridículos. Son malos porque somos el equipo que somos. Hay que tener en consideración que fuera de casa hemos puesto argumentos en los que no nos ha ido mal", argumentó Cano sobre los números fuera.