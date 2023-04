Ferrol marca el futuro del Dépor

El Deportivo afronta esta tarde (19.00 horas) contra el Racing de Ferrol un partido en el que podría quedar definido su objetivo para lo que resta de temporada. No hay demasiados matices en la visita al estadio de A Malata dada la situación el equipo blanquiazul. Una victoria permitiría mantener vivas las esperanzas de seguir batallando por la primera plaza de la clasificación y dejar en el camino a otro de los aspirantes, mientras que un tropiezo erosionaría de forma casi definitiva las opciones de ascenso directo.

Es una jornada decisiva, quizá definitoria, porque hay otros enfrentamientos directos entre equipos de la zona alta de la clasificación y el margen de maniobra cada vez es menor. El Castilla ganó al Celta B ayer y metió presión, así que al Deportivo solo le vale la victoria. El conjunto blanquiazul, sin embargo, se enfrenta a la que posiblemente sea la salida más incómoda de las cuatro que le quedan.

Al potencial del Racing —ha ganado sus últimos cinco encuentros en casa y no pierde en A Malata desde diciembre— se suma el pobre rendimiento de los blanquiazules a domicilio. El Deportivo llega a A Malata luego de dos derrotas consecutivas como visitante que han contribuido a aumentar las dudas que arrastra el equipo lejos de Riazor desde el comienzo de la temporada.

El conjunto blanquiazul rara vez ha sido capaz de imponer su juego fuera. Le cuesta dominar a través de la pelota y casi siempre acaba mostrando una versión más especulativa. Hoy afrontará una prueba importante porque el Racing no suele mostrar concesiones en su estadio.

El equipo del que fuera técnico deportivista y del Fabril, Cristóbal Parralo, es agresivo y posiblemente uno de los que despliega un fútbol más vertical de toda la categoría. Apoyado en la profundidad de Héber Pena y Carlos Vicente, el Racing probablemente vaya a buscar al Deportivo desde el inicio sin contemplaciones.

En la primera vuelta, el conjunto de Cano supo contrarrestar ese planteamiento con una versión igual de directa que la de los ferrolanos. No estaba todavía Lucas, así que jugó Svensson y también tuvo un hueco en el once Víctor Narro en lugar de Soriano. Aquello ya queda muy lejos, tanto que Narro no está en la plantilla y el Deportivo quizá ya no disponga de las piezas para plantear un partido igual. Aún así la opción de que entre Svensson como acompañante de Lucas ha sobrevolado durante toda la semana.

Óscar Cano reconoció que debían darle “una vuelta” a sus planteamientos lejos de Riazor, consciente de que no puede permitirse ceder más puntos a domicilio para seguir aspirando a un liderato que el propio técnico todavía no ha dado por perdido.