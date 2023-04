Primera cita del Fabril con la historia

La generación más joven de Abegondo ante el día para hacerse mayores. El Fabril disfrutará esta mañana en su ciudad deportiva (12.00 horas, youtube.com/rcdeportivo) de la primera oportunidad para ascender por la vía rápida a Segunda Federación, honor que se le concede a todos los campeones de los 17 grupos de Tercera RFEF. El filial blanquiazul lleva una treintena de jornadas como líder de la categoría en Galicia, una posición incontestable durante meses y meses, pero el Arosa no se ha rendido tampoco en ningún momento y le obligará al equipo de Óscar Gilsanz a ganar y, al menos, empatar en los dos últimos partidos o a conseguir un mejor resultado que los arlequinados en el duelo de esta mañana, de la penúltima jornada.

Jugará en casa el Fabril ante el Racing Villalbés, cuarto clasificado y en algunos momentos de la temporada el tercer en discordia, y lo hará también en el Arosa-Somozas que se disputa en A Lomba, un campo en el que los de Vilagarcía no han perdido un partido en toda la temporada y en el que han cedido tan solo cinco empates, el último en la jornada 18, precisamente ante el Fabril. El técnico de los blanquiazules, Óscar Gilsanz, y sus jugadores tienen asumido que el desenlace quedará pospuesto para la última jornada en la que visitarán al CD Barco, pero no quieren perder su posición de privilegio o la ventaja de dos puntos (casi un partido por goalaveraje) o desaprovechar una oportunidad inmediata ante un hipotético traspiés del equipo de Luisito, ex técnico del Fabril.

Gilsanz ha citado a todos sus jugadores para este duelo que se juega en jornada unificada. Rubén López y Tim Caroutas son las únicas bajas, el resto de futbolistas están disponibles. El técnico debe decidir si se entrega a la juventud, como ha hecho en las últimas semanas, con una formación llena de juveniles y futbolistas de primer año senior. La otra posibilidad es darle músculo, empaque y veteranía a la formación inicial con la titularidad de Álex Barba o de Iñaki Leonardo. Más allá de las cavilaciones del entrenador, será el momento de dar el salto para la generación de 2003, 2004 y para un siempre adelantado de 2005 como David Mella.

Todos los esfuerzos en el Deportivo están en el primer equipo, pero un ascenso del filial serviría para liberar un tapón para muchos de los futbolistas más prometedores que han aparecido en años en la base. En Abegondo y en la plaza de Pontevedra creen firmemente que un Fabril en Segunda RFEF es lo ideal para que aumente el nivel de exigencia, para que no se marchen muchas de las joyas y para que sea más sencillo el salto al vestuario del primer equipo, esté en Segunda o en Primera RFEF. Pero antes de elucubrar con el futuro, el presente del Fabril es amarrar un ascenso que considera suyo desde hace meses. Son jóvenes, compiten, están preparados, solo queda cerrarlo.