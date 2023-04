La reducción de la Tercera a 16 equipos, el play off de ascenso y los arrastres generados por los descensos de Bergantiños y Polvorín y los hipotéticos de Ourense CF y Coruxo han generado una categoría con mil trampas y con equipos que, a falta de dos jornadas, tienen riesgo de descender, pero también pelean por meterse en el play off de ascenso. Uno de esos conjuntos es el Arteixo, que ha estado todo el año peleando por huir de la quema y aún no se ha librado del todo, porque solo tiene un punto de ventaja sobre la UD Somozas que bajaría en el peor de los casos, que es que se produjeran cuatro descensos de Segunda RFEF. Tiene que mirar por el retrovisor, también puede soñar porque está a tres puntos de la UD Ourense, quien marca el play off. Esta mañana visita el Baltasar Pujales, el difícil campo del Rápido, uno de los conjuntos más en forma.

Más sombrío es el panorama para el Silva, que puede dejar Tercera tras nueve años. Hoy visitará al Viveiro en Cantarrana, un terreno que siempre pone a prueba, y en una semana recibirá al Celta C. Debe ganar los dos, esperar fallos, que se reduzcan los arrastres o que alguno de play off suba. El Paiosaco es hace semanas equipo de Preferente.