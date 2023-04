Diego Villares analizó los problemas que está teniendo el Deportivo a domicilio y que ponen muy cuesta arriba alcanzar la primera plaza. “Si no mejoramos fuera de casa y no somos capaces de sacar tres puntos fuera más a menudo, no nos va a dar para el ascenso porque ahora todo el mundo aprieta”, apuntó sobre las opciones de sellar de forma directa un billete hacia Segunda División.

Reconoce el centrocampista que para aspirar a esa primera plaza el Deportivo tendrá que hacer prácticamente un pleno de victorias en las seis jornadas que faltan: “No sé si habrá que ganarlo todo, pero son dos los equipos por delante a cuatro puntos —Alcorcón y Castilla— y se pone complicado”. Jaime: “Nos tenemos mucho respeto” Jaime Sánchez lamenta no haber podido romper la larga racha sin ganar fuera de casa. “Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Teníamos muchas ganas de volver a ganar fuera y no ha podido ser. Hemos tenido alguna opción clara de ganar. A seguir trabajando, es un punto más y hay que hacerlo bueno en casa”, explicó el central, que se refirió al “respeto” mutuo entre Racing y Dépor. “Nos tenemos mucho respeto. Ninguno de los dos quería perder”. “Todos sabemos que fuera de casa nos cuesta pero seguimos sin ganar fuera. Lo seguiremos intentando”, prometió.