Juan Domínguez (Pontedeume, 1990) aparcó hace apenas unas semanas de forma “planificada” una carrera futbolística que en su última etapa le llevó por Grecia. El Asteras Trípoli fue su última parada, después de militar en el PAS Giannina y el Sturm Graz austriaco como colofón internacional de una trayectoria que tuvo antes capítulos en Mallorca, Reus y sobre todo en el Deportivo. Como blanquiazul disputó más de 150 partidos a lo largo de siete temporadas y tuvo que soportar cierta responsabilidad en la que nunca llegó a sentirse cómodo. Liberado de todo aquello ajeno al propio “juego”, el que fuera mediocentro blanquiazul inicia una nueva etapa con ilusión y en cierta manera abrumado por la atención que ha despertado su retirada a los 33 años.

¿Por qué decide aparcar su carrera ahora?

Es una decisión bastante meditada. Estaba en el extranjero porque quería vivir esa experiencia, no quería retirarme sin probarla. No me arrepiento y fue una decisión muy acertada. Una vez vivido eso y teniendo una situación financiera segura mi idea era dejarlo. Este último contrato que firmo tenía propuestas de dos años, pero estuve peleando para firmar un año en vez de dos. Ya sabía que iba a ser mi último contrato y todo mi entorno ya lo sabía. Más que nada es un cambio de estilo de vida, dedicarle más tiempo a mi vida privada y personal y alejarme del fútbol profesional.

¿No tiene intención de seguir vinculado al fútbol?

Me quiero desvincular totalmente del fútbol. No voy a ser entrenador, ni director deportivo ni nada de eso. Quiero cerrar esa etapa y estilo de vida para empezar una nueva totalmente diferente en donde disfrute de cosas que no disfrutaba con el fútbol. No tengo nada en mente, mi idea es dejarme llevar, fluir, aunque no sé durante cuánto tiempo será.

Dice que quiere disfrutar de aquello a lo que renunció como jugador, pero al futbolista se le ve como un privilegiado...

Que vaya por delante que me siento un afortunado y un privilegiado por poder dedicarme al fútbol, que es con lo que soñé desde pequeño. Eso no quiere decir que no tenga cosas tan bonitas. Yo empiezo a jugar al fútbol porque me apasiona el juego en sí y es lo que me sigue apasionando. Cuando te profesionalizas es otro mundo aparte, muchos intereses, mucho negocio, exigencias fuera del campo, cosas que no tienen que ver con el fútbol, pérdida de privacidad, parece que le tienes que dar explicaciones a todo el mundo de todo... Son cosas que por lo menos a mí me van quemando, pero hay otros futbolistas a los que les gusta.

¿Llegó a perder un poco la ilusión por jugar por culpa de esa parte del fútbol que le gusta menos?

Por jugar nunca, eso es lo que me mantenía ahí, y el dinero, evidentemente. Yo no soy hipócrita y lo que me daba de comer es el fútbol y era mi trabajo. Realmente lo que me motivaba es el juego en sí. Luego hay otras cosas y exigencias que soportas porque es tu trabajo. A mi me gusta el juego, punto. Ni siquiera me gusta ver fútbol, solo jugar.

¿No le interesa nada relacionado con el fútbol, quiere romper con él?

El sentimiento que tengo es de desvinculación. Quiero cambiar de vida, ya pasé por todas las fases. Buenas, malas, aquí, lejos... Quiero apartarme un poco del fútbol y si tengo alguna vinculación con él van a ser pachangas con amigos. Jugar, ir a tomar algo, reírnos y después me voy a mi casa.

En su carrera ha pasado por momentos buenos y otros complicados, en el Deportivo hubo temporadas difíciles y también vivió la desaparición del Reus. ¿Esas experiencias han afectado a la manera en la que ve lo que rodea al fútbol?

Todo afecta, pero no considero que yo tuviera mala suerte. Esto es algo con lo que conviven la mayoría de los jugadores. Imagino que los súpercracks tendrán otro tipo de problemas, pero lo que yo viví, por lo que vi en compañeros que tuve, es el día a día. Entrenamientos, situaciones deportivas, del club... Eso quema y hay a quien le compensa. Yo ya no estoy en ese punto y no estoy dispuesto a aguantar ciertas cosas a cambio de otras.

En el Deportivo fue un jugador que creó mucho debate alrededor, por su forma de jugar, porque venía de la cantera... ¿cómo lo vivió?

Buff... Pues sinceramente esas son el tipo de cosas de las que quiero aislarme. Yo soy el tipo de jugador y persona que evita ese tipo de cosas. Soy alguien tranquilo, nunca fui activo en redes sociales ni generé polémicas..., pero sin embargo siempre estaba ahí, sobre todo cuando las cosas iban mal. Eso es realmente lo que no me gusta del fútbol profesional. Entiendo que va en el sueldo y que hay que convivir con ello. Lo hice y lo asumí, pero otra es que me guste estar en el centro del debate o que se hagan comparaciones que yo nunca hice.

¿Llegó a ser un peso excesivo el que le pusimos todos? Me refiero a afición, prensa o el propio club. Habla de comparaciones y a usted se le llegó a comparar con Valerón...

No me afectaba en el rendimiento o me lo llevaba a casa. En ese sentido no me afectaba, pero te llegaba de una manera o de otra. En el día a día a mí por suerte no me condicionaba, pero tuve compañeros a los que este tipo de presión le hizo tener problemas médicos incluso y por los que necesitaron tratamiento.

En el Deportivo llegó a ser un jugador importante y se llegó a apostar mucho por usted, pero en su salida dio la impresión de que era algo que necesitaban las dos partes...

La salida es el sabor más amargo que tengo de mi época en el Deportivo, me pareció injusta. Una cosa es que se tomen decisiones deportivas, es normal porque cada entrenador es diferente, pero de ahí a que incluso se me acusara de no ser profesional... Incluso se me llegó a apartar y no pasó nada, una persona que era capitán y que estuvo ahí desde los 14 años. Llegó un punto en el que, además de no jugar, que ya bastante duro es para un jugador, se sumó todo eso. Eso precipitó mi salida. Quería salir más por una situación personal que deportiva, lo deportivo lo entiendo siempre.

¿Rechazó ofertas para dejar el Deportivo antes?

Sí, por supuesto. Yo debuté con 19 años y por entonces el Deportivo venía de tener fama en Europa. Fui titular indiscutible en el ascenso [en 2012] con 22 años, descendemos, volvemos a ascender y me dan el trofeo al mejor mediocentro de Segunda División... Era muy joven, ¿quién no tiene ofertas en esa situación? Claro que tenía, pero renové rechazando cosas que eran mejores. ¿Qué pasa? Que en este mundo profesional no vender humo también te penaliza. Si yo en ese momento vendo humo, hago que mi entorno o mi representante digan las ofertas que tengo superiores a las del Deportivo pero decido quedarme... Esa era la realidad, yo me quedaba en el Deportivo porque era mi equipo. Yo por eso me siento que encajo menos en este mundo.

¿Llegó a sentirse un incomprendido en el Deportivo?

Sí, incomprendido es una palabra muy correcta. Yo me sentí muy valorado sobre todo en la etapa de Lendoiro y con Fernando Vázquez. Con los entrenadores nunca tuve ningún problema jugara más o jugara menos, cada uno tiene sus ideas. Yo tampoco soy un robot y tuve momentos individuales en los que no estaba bien, que igual me costó, sobre todo después del ascenso [el de 2014] y con todos los problemas que hubo en la temporada de Víctor Sánchez del Amo como entrenador. Yo no llegaba a encajar en ese estilo de juego y cuando llegó un mal momento, porque siempre me lo tuve que ganar, cuando tenía un partido malo ya no jugaba el siguiente. Nunca tuve el margen que a lo mejor tuvieron otros jugadores de fuera a los que les dan diez partidos malos, que siguen jugando y con los que la gente mira para otro lado.

¿Por qué cree que ocurre eso con los canteranos?

No lo sé, ojalá lo supiera.

El club sin embargo sigue buscando dar ese giro hacia la cantera, pero no da el paso definitivo a pesar de encadenar generaciones exitosas...

Es que esa situación era la ideal. Se juntó una generación muy potente, que sacó muy buenos resultados y al mismo tiempo el primer equipo estaba en Segunda B, el salto es mucho menor. Tienes una oportunidad de oro para aprovechar esas generaciones y contar con mucha gente, pero es una cuestión de planteamiento. No puedes subir a un juvenil y pretender que lleve el peso del equipo. Necesitas darle el protagonismo que se merecen y que el jugador sea uno más de verdad. Y si hacen partidos malos que el club salga y diga que cree en ese proyecto y en esa gente, que va a seguir creciendo dentro del club.

¿Cómo cree que le recordarán con el tiempo de su etapa en el Deportivo?

Imagino que habrá de todo. A mí hay gente que se me acerca y me dice lo bueno que era. Hemos hablado de una parte mala, pero también hay un sector que siempre me apoyó y al que le gusté. Habría de todo.

¿Se sintió querido también a pesar de esa parte menos bonita?

Sí, sí, por supuesto. Estuvo esa parte de la salida, pero a nivel general yo me sentí querido. En el club hubo muchos momentos en los que me sentí querido, por la afición también me sentí querido... Es cierto que la parte negativa que todos los jugadores tienen en mi caso fue mucho mayor y más agresiva.

¿Cómo ha vivido esta etapa reciente tan complicada del club?

Mi entorno de amistades y familiares es deportivista y se habla de ello, está claro. Sobre todo me ha llegado a través de ellos y al seguir los resultados.