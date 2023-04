Rodri: “Algún año hubo contactos con el Dépor y no se dio, hubiera sido un placer”

Se subió al tren del Ceuta en marcha, en noviembre, con el equipo prácticamente desahuciado —tres puntos tras once jornadas— y desde entonces ha sido una máquina de hacer goles. 20 de momento, 17 en Primera RFEF más 3 en Copa, que lo convierten en el pichichi de la categoría y en el futbolista más determinante del próximo rival del Dépor, que ya asoma la cabeza fuera del descenso. Rodri Ríos vive a sus 32 años uno de los momentos más dulces de su larga carrera.

¿Se siente el jugador de moda del equipo de moda de Primera RFEF?

A mí me gustaría sentirme como parte del equipo de moda. Lo de jugador de moda no me convence del todo porque el fútbol es un deporte de equipo. Eso es lo más importante, el equipo. Claro que está muy bien que hablen de uno. Los números que estoy haciendo son muy buenos.

Ya ha superado su récord goleador, los 19 tantos que anotó con el Sevilla Atlético en el curso 2010-11.

Cuando llegué a Ceuta me preguntaron que cuántos goles quería meter o cuántos me proponía, y dije que quería hacer los números del Sevilla Atlético. El último fin de semana ya los superé, así que estoy muy contento en ese aspecto.

Llegó a un equipo casi moribundo, ¿cuál es la clave de la espectacular reacción?

Nos daban por muertos y por descendidos, cuando yo firmé aquí por lo menos, porque teníamos tres puntos y todos nos daban por muertos, menos nuestra gente y nuestra afición. Poco a poco hemos ido remando y sumando. Yo creo que la clave es la buena gestión del grupo que consigue el míster [José Juan Romero] con su cuerpo técnico y la buena gente que tenemos. En la situación en la que estábamos, normalmente suelen empezar los malos rollos y las cosas feas del fútbol en los vestuarios, y aquí no pasó en ningún momento. Eso nos ha hecho más fuertes, nos ha unido más y ahora estamos recogiendo ese fruto que hemos estado sembrando cuando las cosas no iban bien.

Acaban de salir por primera vez del descenso, ¿cuál es la sensación?

Muy gratificante, porque recoges el fruto de todo ese trabajo de atrás, pero en nuestra cabeza solo está una cosa, estos seis partidos, y el primero el del domingo, ese partido a partido tan importante, y no pensar en si estás fuera o dentro sino en sumar. Eso te va a dar el objetivo.

El domingo en Riazor toda la obligación de ganar la tendrá el Dépor, ¿eso les puede venir bien para liberarse de la presión y desplegar su mejor versión?

Sabemos que vamos a un campo muy difícil y que el equipo es muy bueno, pero creo que podemos competir contra cualquier rival y eso nos hace muy fuertes. Vamos a intentar hacer nuestra mejor versión y sacar puntos de cualquier campo. Ellos están muy bien pero podemos pelear ante cualquier equipo.

El Dépor es uno en casa y otro fuera, ¿qué le parece esa dualidad?

Voy a ser honesto, no puedo decir nada porque no veo partidos. Me encanta jugar pero no me gusta ver partidos. Alguno he visto del Dépor porque tengo un gran amigo, Antoñito, jugamos juntos en el Córdoba. Casi todos los equipos rinden un poco más en casa y fuera un poco menos.

¿Con Óscar Cano coincidió?

En la Cultural, era el director deportivo el año que yo fiché allí.

¿Le sorprende ver al Dépor a cuatro puntos de Alcorcón y Castilla?

No me sorprende porque esta categoría está dando un nivel muy bueno y cualquier equipo puede estar arriba, o incluso abajo. Yo creo que todavía está con opciones de meterse ahí arriba, porque cualquier equipo de los que están arriba puede pinchar y esa competencia siempre es muy buena para la liga.

Jugó en Riazor con Barça B, Zaragoza y Granada, ¿es un estadio de otra categoría?

Claro que sí. Eso ya lo sabemos todos. Ese estadio ha sido de Primera y para mí lo sigue siendo. Tiene una afición muy buena y será un partido muy bonito de jugar. Son esos partidos que todos queremos jugar.

Con la temporada que está haciendo va a tener muchas ofertas, ¿se ve jugando en una categoría superior la próxima campaña?

Eso ni lo sé, porque a día de hoy no tengo nada, ni tampoco quiero saberlo, porque queda poco para terminar el año y a mí lo que me interesa es cumplir el objetivo, seguir ayudando al equipo con mi trabajo y con mis goles, y ya habrá tiempo de pensar en lo que pueda pasar el año que viene. Lo primero es la salvación porque, si no, sería un desastre.

¿Hubo alguna posibilidad años atrás de fichar por el Dépor?

Sí, algún año mis representantes han estado en contacto, pero en el fútbol hay muchas variantes y muchas cosas que condicionan, y al final no se ha dado. Hubiera sido un placer, porque ese equipo y esa afición siempre es bonito poder disfrutarlas como tuyas. No pudo ser, pero hubiese sido guay.

Nunca se sabe.

Todavía me quedan muchos años, o sea que nunca se sabe.

“Necesitaba un parón mental y me sentó muy bien”

Está siendo una de las sensaciones de la Primera RFEF, ¿cómo se explica que estuviera sin equipo hasta noviembre? ¿Por qué no enganchó nada en verano?

Eso lo explico rápido. Fue una decisión personal. No enganché porque no quise. Fue un parón personal porque lo necesitaba. Cuando estuve preparado, surgió otra vez hablar con nuestro director deportivo, Edu [Villegas], y estaba decidido que quería venir a Ceuta aunque tenía otras opciones mejor clasificadas. En verano ya hablé con el Ceuta, no vine y me sentía un poco en deuda, y decidí venir aquí y afrontar ese reto tan difícil. Yo creo que fue la decisión correcta.

¿Limpiar la cabeza le vino bien?

Venía de un par de años regulares y necesitaba un parón mental. Físico no, pero mental sí, que muchas veces hay que tomárselo para volver con más ganas y más fuerza. La verdad es que a mí me ha sentado muy bien.

¿Cómo se adapta uno tan rápido a un nuevo destino llegando con la temporada en marcha y, además, a un sitio como Ceuta, que tiene sus peculiaridades?

Sí las tiene pero a mí me lo pusieron muy fácil para adaptarme. Desde el primer día que llegué los compañeros y el míster me acogieron y me dieron esa confianza que todos los jugadores necesitamos cuando llegamos a un sitio nuevo. Me lo pusieron bastante fácil y me siguen ayudando y poniéndolo fácil para que consigamos lo que estamos logrando.